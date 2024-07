Patch correctif d’urgence de XDefiant : correction des problèmes de performance

Les joueurs de XDefiant sur PS5 ont de la chance, car les développeurs ont rapidement déployé un correctif d’urgence suite à des problèmes de performance dévastateurs introduits par la mise à jour de la Saison 1.

Alors que la mise à jour très attendue de la Saison 1 de XDefiant a introduit une multitude de nouveaux contenus dans le FPS d’Ubisoft, elle a également apporté son lot de problèmes indésirables.

La capacité déjà controversée de l’Arachnobot (Spiderbot) est devenue encore plus puissante, un problème que les développeurs connaissent bien et qu’ils cherchent à rectifier dans « le prochain correctif non urgent ». Cependant, ce qui était encore plus dommageable, c’était la baisse de performance considérable du jeu sur PlayStation 5.

Les joueurs sur cette console ont immédiatement commencé à signaler des problèmes dès le lancement de la Saison 1 le 2 juillet. Le framerate a été sévèrement impacté par la mise à jour, et des centaines de joueurs se sont rués sur les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Deux jours plus tard, dans une mise à jour d’urgence, ces problèmes auraient trouvé un début de solution.

Mark Rubin, producteur exécutif de XDefiant, a annoncé la nouvelle de la mise à jour tard le 4 juillet, révélant que les développeurs avaient travaillé dur pendant les vacances américaines.

« Nous avons pu faire un correctif rapide pour la PS5 qui est maintenant en ligne », a-t-il confirmé. « Il améliore la situation pour ceux qui jouent à 60 Hz et qui rencontraient de fortes chutes de fréquence d’images. »

Bien que la situation « devrait être meilleure » qu’avant, Rubin a précisé que le problème n’est pas complètement résolu. Les joueurs de XDefiant sur PS5 peuvent s’attendre à une « solution complète pour les 60 Hz et 120 Hz » dans la semaine du 7 juillet, donc l’attente ne sera pas longue. « Dès que nous pourrons le faire passer par les tests et la certification », la résolution complète sera mise en œuvre.

Expliquant davantage la situation dans un fil de discussion sur X (anciennement Twitter), Rubin a souligné à quel point ce correctif d’urgence a été publié « à une vitesse éclair ». Étant donné que les développeurs doivent « trouver le bug, corriger le bug, tester le bug, puis l’envoyer à Sony pour qu’ils puissent tester le bug, puis planifier un déploiement », cela a certainement été un effort énorme, surtout pendant la fête nationale américaine.