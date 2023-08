Un dev de XDefiant s’exprime sur la date de sortie qui tarde

Alors que les fans de XDefiant attendent patiemment une date de sortie, le producteur exécutif du jeu, Mark Rubin, a partagé une mise à jour sur le développement pour expliquer où en est le jeu actuellement.

XDefiant est le prochain projet d’Ubisoft qui cherche à conquérir l’univers des FPS et à rivaliser avec des géants comme Call of Duty. Le jeu regroupe plusieurs des factions les plus appréciées de l’éditeur, comme la Third Echelon de Splinter Cell, et les intègre dans un shooter en arène à rythme effréné.

Après des périodes de bêta réussies, les fans attendent maintenant des détails sur la date de lancement de XDefiant.

Et récemment, Mark Rubin, producteur exécutif chez Ubisoft, a donné des nouvelles sur le développement de XDefiant. Même s’il n’y a toujours pas de date de sortie officielle, cela donne aux fans une idée de l’état d’avancement du jeu.

Mark Rubin donne des nouvelles du développement de XDefiant

Dans une publication sur son compte X/Twitter, Rubin s’est excusé pour le silence de l’équipe concernant les actualités du jeu et a expliqué sur quoi les développeurs travaillaient actuellement pour XDefiant.

Il a déclaré : “Nous sommes à une étape où nous préparons XDefiant pour sa sortie tout en corrigeant les derniers bugs. Avec une nouvelle IP, nous prenons le temps de bien faire ces étapes.“

Le développeur a ajouté qu’il comprenait la “frustration” des joueurs impatients de jouer à la version finale.

Bien que Rubin n’ait pas donné plus de détails sur la date d’arrivée de XDefiant, il a laissé entendre que les fans n’auraient plus à attendre très longtemps pour découvrir ce nouveau FPS.

“Il y a une lueur d’espoir à l’horizon. L’équipe travaille d’arrache-pied et nous progressons chaque jour pour mettre le jeu entre vos mains dès qu’il sera prêt“, a-t-il poursuivi. “Merci encore à tous d’être des fans de notre jeu, et j’espère vous voir bientôt en jeu.“

Les joueurs espèrent donc que XDefiant approche véritablement des dernières étapes de son développement et qu’il sera lancé par conséquent dans les semaines à venir.