La date de sortie de XDefiant coïncidant avec un événement CoD inquiète

Un leaker a révélé que la date de sortie supposée de XDefiant n’est pas si lointaine, mais les avis sont partagés, car cette date coïnciderait avec un événement majeur de Warzone et de Modern Warfare 2.

XDefiant a généré beaucoup d’intérêt ces derniers mois grâce à ses multiples bêtas et sessions de test, nombreux sont les fans de FPS qui espèrent qu’il pourrait s’imposer comme un véritable rival à Call of Duty.

Combinant les factions et les compétences des plus grandes franchises d’Ubisoft dans un FPS, XDefiant promet d’offrir de nombreuses fonctionnalités que les joueurs de Call of Duty réclament depuis longtemps.

Cependant, malgré des mises à jour régulières de la part des développeurs, la date de sortie officielle de XDefiant reste inconnue et beaucoup estiment qu’un lancement trop proche de Modern Warfare 3 pourrait lui nuire à long terme.

Mais récemment, un leaker semble avoir révélé la date de sortie que Ubisoft espère atteindre, et les fans sont sceptiques, car cela entrerait en conflit avec une date importante sur le calendrier de CoD.

Le 1er octobre, le leaker ‘el_bobberto‘ a posté sur X (anciennement Twitter) que “XDefiant devrait sortir le 17 octobre”. Cette information repose sur le fait “qu’aucun nouveau problème n’a été trouvé lors du playtest du 28 septembre”.

Si cette date de sortie s’avère exacte, elle tomberait alors le même jour que l’événement Halloween de Warzone 2 et Modern Warfare 2, faisant partie de la MAJ Rechargée de la saison 6. Ce patch devrait être la dernière mise à jour majeure pour les deux jeux avant le lancement de Modern Warfare 3 le 10 novembre.

De nombreux fans ont réagi à cette fuite, dont le streamer populaire ModernWarzone affirmant qu’il serait “audacieux” de lancer XDefiant ce jour-là, avant d’ajouter : “Si cela s’avère vrai, cela pourrait signifier que l’équipe de XDefiant a une grande confiance en leur jeu et croit que les joueurs viendront, peu importe ce que font les autres jeux à ce moment-là“.

D’autres, en revanche, ont argumenté que le lancement de XDefiant après la bêta de Modern Warfare 3 et en même temps que la dernière mise à jour pour Warzone 2 et MW2 les rendrait moins enclins à y jouer.

“Je vais plutôt me concentrer sur l’événement Halloween et Counter-Strike 2. Ils ont raté leur créneau pour moi. Avec la sortie de CS2 et MW3 au coin de la rue, il est trop tard“, a déclaré un joueur.

Il est important de noter que la date de sortie du 17 octobre pour XDefiant n’a pas été confirmée et ne repose pour l’instant que sur une fuite.

