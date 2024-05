Des bonnes nouvelles pour l’avenir des séries d’éliminations dans XDefiant

Les développeurs de XDefiant ont donné leur avis sur l’éventuelle addition de séries d’éliminations dans le FPS multijoueur.

Bien que le jeu ait été lancé avec de nombreux éléments qui lui permettent de rivaliser avec des jeux comme Call of Duty, cette fonctionnalité manquait étrangement, ce qui a amené la communauté à se demander si elle serait ajoutée.

Il semble que des discussions aient lieu au sein de l’équipe de développement, comme l’a mentionné le producteur exécutif Mark Rubin sur les réseaux sociaux.

La mention des séries d’éliminations de XDefiant est apparue en réponse à un fan proposant l’introduction de séries de points comme des capacités ayant une influence mineure sur une partie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ubisoft

Rubin a répondu en expliquant que les Ultras sont déjà une sorte de série de points dans le jeu, tout en commentant sur les séries d’éliminations : “C’est quelque chose dont nous discutons et nous essaierons de trouver des moyens de mieux récompenser le gameplay.”

Il est clair que les développeurs reconnaissent qu’il n’y a pas assez d’incitations à obtenir des séries d’éliminations. Actuellement, les joueurs reçoivent une notification leur indiquant qu’ils sont en série et une poignée de points d’expérience pour commémorer cela.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Call of Duty a fait des séries d’éliminations une partie intégrante de son gameplay, avec les récompenses les plus puissantes attribuées pour les séries les plus longues. Ainsi, lorsque XDefiant a été lancé sans elles, cela a surpris certains joueurs.

En grande partie, la communauté de XDefiant comprend d’où viennent les développeurs et a ses propres idées sur la façon dont ces récompenses pourraient être mises en œuvre. Un utilisateur commente : “Des avantages supplémentaires ou le renforcement des avantages lorsque vous êtes en série d’éliminations semblent intéressants.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela ne donnerait pas une capacité supplémentaire à une personne, mais améliorerait simplement ce qu’elle a déjà pour lui donner un léger avantage. Cela pourrait fonctionner comme un moyen d’inciter un joueur à obtenir une série, sans altérer complètement une partie comme le font certaines des séries d’éliminations de niveau supérieur de CoD.