Les joueurs de The Finals divisés sur la nécessité d’un buff de la classe Léger

La classe Léger continue d’être un sujet de discussion parmi les fans de The Finals. Les joueurs sont divisés sur la nécessité d’un buff de cette classe.

Embark Studios a surpris durant les Game Awards 2023 avec le lancement inattendu de The Finals, un nouveau FPS gratuit développé par des vétérans de Battlefield. Dans le jeu, les concurrents participent à un jeu télévisé et doivent accomplir divers objectifs pour passer au tour suivant et gagner la partie.

On remarque les touches de Battlefield en regardant ou en jouant à The Finals. En effet, les arènes jouables sont détruites en quelques secondes. Comme dans le célèbre FPS, les joueurs peuvent choisir parmi une variété de classes pour donner l’avantage à leur équipe.

Maintenant que le jeu est sorti, il semble que la classe Léger cause pas mal de remous parmi les joueurs.

Les joueurs de The Finals discutent de la classe Léger

Dans The Finals, les joueurs peuvent choisir entre trois classes : Léger, Moyen ou Lourde. Comme leurs noms l’indiquent, chacune a des avantages et des inconvénients, comme la classe Léger qui est beaucoup plus mobile, mais plus faible, tandis que Lourd est plus lent mais plus résistant et durable.

Maintenant que le jeu complet est sorti, le nombre de joueurs a explosé et les retours des fans affluent. Un retour en particulier vient de fans mécontents de la classe Léger. En parcourant les fils de discussion sur Reddit, on trouve une multitude de publications affirmant qu’elle est la plus faible.

Cependant, un joueur de The Finals, u/Left-Gur7210, a partagé une opinion différente. « Vous jouez mal en Léger », a-t-il partagé. Il explique ensuite que cette classe est censée être un « canon de verre ». En effet, son but est d’attaquer les ennemis avec ses mouvements plus rapides.

Beaucoup de commentaires partageaient une opinion similaire, comme l’a exprimé un joueur : « Les gens viennent dans ce jeu sans réaliser que c’est un jeu de tir basé sur l’équipe, ce qui signifie que vous êtes censé être généralement avec votre équipe ». Un autre joueur a ajouté : « Je pense que c’est l’un des jeux les plus axés sur le travail d’équipe que j’ai jamais joué. Si votre équipe ne travaille pas ensemble, vous allez être éliminé à chaque fois ».

Bien que généralisant, beaucoup de commentaires ciblaient les joueurs qui perdaient leurs combats en 1 contre 1. « Je suppose que la mentalité de base pour beaucoup de jeux FPS est que la majorité vise à être le meilleur tueur. », a déclaré un autre.

Nous verrons si Embark Studios prévoit de mettre à jour la classe Léger. Pour ne rien louper de l’actualité du jeu, consultez la rubrique The Finals de notre site.