Meilleur build Plume The Finals : arme, spécialisation et gadgets

Le build Plume de The Finals est connu pour sa rapidité, mais avec le bon équipement, il peut également être mortel. Découvrez donc quelle est la meilleure arme, spécialisation ainsi que les meilleurs gadgets à utiliser.

The Finals, le FPS gratuit d’Embark Studios, propose un mode de jeu unique où vous devez collecter de l’argent pour gagner. Choisir les bons builds ainsi que leur équipement est donc essentiel pour performer au mieux.

Il existe trois classes différentes et une liste d’armes parmi lesquelles choisir. Et si vous êtes quelqu’un qui aime prendre les choses en main et jouer rapidement, alors le build Plume est exactement ce qu’il vous faut.

Découvrez donc notre guide du meilleur build Plume de The Finals.

Sommaire

Meilleure arme pour le build Plume de The Finals

Meilleurs gadgets pour le build Plume de The Finals

Meilleure spécialisation pour le build Plume de The Finals

Meilleur build Plume The Finals

Arme : M11

: M11 Gadgets : Charge infiltrante, Pyrogrenade, Grenade Glitch

: Charge infiltrante, Pyrogrenade, Grenade Glitch Spécialisation : Ruée d’esquive

Meilleure arme pour le build Plume de The Finals

La meilleure arme pour le build Plume dans The Finals est le M11, car ce pistolet automatique est efficace à moyenne et courte portée.

Ce build est spécialisé dans le style de jeu “hit-and-run”, et cette arme est parfaite pour le faire. Ce qu’il perd en portée, il excelle en cadence de tir, alors n’ayez pas peur de maintenir le bouton de tir en combat rapproché.

Meilleurs gadgets pour le build Plume de The Finals

Charge infiltrante

Pyrogrenade

Grenade Glitch

Quand il s’agit des meilleurs gadgets pour le build Plume dans The Finals, la Charge infiltrante est parfaite pour détruire les murs et les plafonds pour atteindre les objectifs et soit voler un retrait d’argent, soit empêcher les ennemis d’en réaliser un.

La Pyrogrenade cause un véritable chaos lorsqu’elle est lancée au bon endroit, car elle brûle les ennemis au contact, mais attention, le feu vous blessera, vous et votre équipe.

Enfin, la Grenade Glitch est un excellent choix pour une équipe qui cherche à désactiver les gadgets et spécialisations ennemis.

Meilleure spécialisation pour le build Plume de The Finals

En ce qui concerne la spécialisation, nous recommandons la Ruée d’esquive pour le build Plume dans The Finals. Bien que beaucoup opteraient normalement sur la mobilité avec le Grappin ou le Camouflage, Ruée d’esquive est parfaite pour entrer et sortir des situations de retrait d’argent sans dégât.

Et voilà pour notre guide détaillé du build Plume dans The Finals.