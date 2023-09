La pluie de Starfield captive les joueurs suite à une étrange découverte

Alors que Starfield compte plus de 1000 planètes à explorer, on pourrait penser que les joueurs se concentreraient sur autre chose que la météo. Pourtant, une photo montrant comment fonctionne la pluie dans le RPG spatial de Bethesda a suscité l’intérêt des joueurs.

Dans Starfield, il n’est pas rare de croiser des panoramas ou des événements aussi étranges que merveilleux qui méritent d’être immortalisés. Certains sont créés par les joueurs, d’autres ont été mis en place par les développeurs, et d’autres encore poursuivent la longue tradition de Bethesda des joyeux accidents.

Parmi les choses les plus étranges que vous pourriez rencontrer dans Starfield, il y a des vaisseaux spatiaux en forme de hamburger, des vaisseaux détournés par Skynet, ou vos parents bien-aimés qui poussent à la consommation de drogues.

Étrangement, plus récemment c’est la météo qui semble captiver les joueurs de Starfield. Tout est parti d’une capture d’écran partagée sur Reddit qui montre comment fonctionne actuellement la pluie dans le RPG.

Quand la pluie de Starfield fait des siennes

Un joueur a posté une capture d’écran en mode photo montrant comment Bethesda a choisi d’implémenter la pluie dans Starfield, et le résultat en a surpris plus d’un. Il est assez courant de se rendre compte de la façon dont la pluie représentée dans les jeux vidéo puisqu’elle est souvent concentrée dans un très petit périmètre autour du joueur et Starfield ne fait pas exception !

Un internaute a parfaitement résumé la situation en déclarant : “Pourquoi représenter beaucoup de pluie quand peu de pluie fait bien l’affaire ?”. Dans les commentaires, d’autres internautes ont souligné que généralement, l’effet de pluie est lié à la caméra du jeu.

“Tous les jeux font cela, sauf qu’il faut le lier à la caméra, pas au personnage du joueur”, a expliqué un internaute. Lier cet effet au modèle du personnage crée un effet “Truman Show” lorsqu’on zoome en mode photo.

Cependant, certains internautes ont rapporté que des bugs ont fait en sorte que la pluie dans Starfield reste attachée à leur personnage. “J’ai un bug où il y a toujours de la pluie autour de mon personnage, mais seulement en mode photo”, a révélé un utilisateur. “Je ne peux même plus l’utiliser.”

Il semblerait donc que ce soit plutôt un problème similaire à celui qui fait que des astéroïdes suivent les vaisseaux des joueurs comme des animaux de compagnie. Dans un exemple plus extrême de ce type de bug dans Starfield, un joueur a eu toute la ville de New Atlantis collée à son personnage.

Il est encore trop tôt pour savoir si les développeurs vont s’attaquer à ce problème, mais en attendant, cela laisse place à des captures d’écran hilarantes.