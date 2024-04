Mise à jour de Starfield : nouvelles options de construction de vaisseaux, cartes des villes…

Starfield va recevoir une importante mise à jour qui inclura de nouvelles options de construction de vaisseaux, des cartes de villes plus détaillées et plus encore.

L’ajout de fonctionnalités de construction de vaisseaux dans Starfield était une addition très demandée depuis la sortie du jeu. Bien que des options de personnalisation étaient disponibles dès le lancement, de nombreux joueurs espéraient voir un système plus développé intégré au jeu.

Heureusement, il semble que cela va se produire très bientôt puisque Todd Howard a annoncé qu’une nouvelle mise à jour allait bientôt arriver pour intégrer ces nouvelles options, et bien d’autres choses, à Starfield.

Todd Howard a discuté de la prochaine mise à jour de Starfield à 31:10 dans la vidéo ci-dessous :

La nouvelle est arrivée lors d’une interview que Howard a réalisée avec Kinda Funny, où ils ont parlé de tout ce qui concerne Fallout, Starfield et Bethesda. Lorsque l’animateur, Greg Miller, a demandé ce qui caractérise un jeu Bethesda et comment les développeurs décident des éléments à inclure dans un titre, Howard a mentionné la construction de vaisseaux. Ce fut un bref moment de l’interview, mais Howard a discuté de leur décision d’inclure la construction de bases dans Starfield afin que les joueurs puissent s’engager dans cette voie-là s’ils le souhaitaient. Il dit : « La construction de vaisseaux est devenue la grande nouveauté. Et dans la mise à jour que nous avons à venir… Je pense qu’elle sera annoncée dans quelques jours, en fait, cette semaine… Il y aura du très bon contenu pour la construction de vaisseaux ».

Bien qu’aucun détail officiel n’ait été donné sur ces ajouts à la construction de vaisseaux, c’est quelque chose que les joueurs peuvent attendre avec impatience.

En plus de cela, Howard a également mentionné que les développeurs ont travaillé sur les cartes dans Starfield, en ajoutant spécifiquement des cartes pour les villes dans le jeu. Lors de la sortie du jeu, l’absence de véritables cartes pour chaque ville a été vivement critiqué par les fans, surtout après que les jeux Elder Scrolls et Fallout aient eu des cartes pour leurs villes, rendant leur absence encore plus flagrante dans Starfield.

Cependant, Howard n’a pas tout dévoilé, mentionnant seulement avoir « retravaillé certains éléments des cartes des villes ».

Espérons que ce changement rendra la navigation dans les cités et l’accès aux marqueurs de quête et aux destinations beaucoup plus facile.

Il n’a pas mentionné quand la mise à jour en elle-même serait disponible pour Starfield, mais le fait qu’il ait indiqué qu’elle apparaîtrait bientôt dans les données Steam laisse supposer qu’elle pourrait arriver très prochainement.

Au-delà de cette update, Howard a annoncé que le premier DLC du jeu, intitulé Shattered Space, sortirait à l’automne. Bien que les détails de l’histoire aient été gardés secrets, beaucoup théorisent qu’il sera centré autour de la Maison Va’Ruun, une des factions avec lesquelles les joueurs peuvent collaborer dans Starfield.

Starfield a réalisé un lancement réussi pour Bethesda, en dépit de certaines critiques. Cette mise à jour devrait atténuer les avis partagés et répondre davantage aux attentes des joueurs.