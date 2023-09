Ce vaisseau hamburger d’un joueur Starfield fait saliver les fans

Un joueur Starfield a récemment créé un vaisseau spatial en forme de hamburger, avec des étages modélisés comme des cornichons et des tranches de tomate.

Bien que Starfield n’ait été lancé que depuis peu, les joueurs ont déjà mis les outils de construction de vaisseaux du jeu à l’épreuve. Les fans ont jusqu’à présent créé de tout, de l’Empire State Building à Optimus Prime jusqu’au Faucon Millenium.

Mais même un Star Destroyer ou une Lamborghini de l’espace ne peuvent rivaliser avec la création d’un burger volant, qui est en soi un vaisseau spatial.

Un joueur Starfield crée un vaisseau hamburger

Le créateur de contenu Rebs Gaming a partagé une conception de vaisseau par le Redditor ViperMaclidis, qui a construit un vaisseau spatial Starfield modelé comme un hamburger.

La création, appelée “Big Boi Snack”, semble avoir environ une demi-douzaine de couches, chacune représentant une partie d’un hamburger. Le haut et le bas ressemblent à des petits pains, tandis que le milieu comporte des couches qui ressemblent à deux steaks, des cornichons et des tomates. Un examen plus approfondi révèle même que le petit pain supérieur est saupoudré de graines de sésame.

Selon Rebs, tout cela a été rendu possible grâce à deux mods différents de Nexus Mods : Ship Builder Tolerance Tweaks et Shipyards Unlocked. Pour ceux qui sont curieux de la méthode utilisée, un tweet ultérieur comprend des instructions sur la façon de construire le vaisseau hamburger dans Starfield.

À ce rythme, il semble que les conceptions de vaisseaux de Starfield continueront de devenir de plus en plus ridicules au fil du temps. Un vaisseau en forme de hamburger ne sera probablement pas la chose la plus folle à voler autour des systèmes colonisés.