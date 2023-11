Un joueur de Starfield crée un vaisseau tellement incroyable que c’est presque de la triche

Un joueur de Starfield a mis au point un design de vaisseau unique que les ennemis ont beaucoup de mal à atteindre.

Le système de construction de vaisseau de Starfield est l’un des aspects les plus intéressants et complexes du jeu. Il vous propose une multitude de pièces pour concevoir le vaisseau spatial de vos rêves. Même si une extension serait la bienvenue, si vous faites preuve de créativité, vous pouvez réaliser des designs intéressants et originaux.

Si vous ne souhaitez pas créer vous-même votre vaisseau, pas de problème. Il existe d’innombrables reproductions incroyables de vaisseaux emblématiques du passé de la science-fiction comme le Faucon Millenium, le vaisseau Futurama, et même un simple hamburger.

Mais qu’en est-il des vaisseaux qui sont plus fonctionnels qu’esthétiques ? Si vous optez pour cette solution, il sera très difficile de vous atteindre. Un joueur a tenté le coup et a déclaré que cela ressemblait presque à de la triche.

Ce design de vaisseau unique vous rendra presque invincible

Dans un post Reddit ayant reçu plus de 870 upvotes, l’utilisateur LuckyDog12 a présenté son design de vaisseau unique, dépouillé de pièces inutiles et rendu aussi léger que possible en termes de masse. La vidéo postée montre un vaisseau qui ressemble davantage à un échafaudage qu’à un vaisseau spatial.

Néanmoins, si votre intention est de ne pas être facilement touché, ça fonctionne, comme on peut le voir avec les vaisseaux ennemis tirant à travers la structure du vaisseau.

Si beaucoup ont été impressionnés par le design, certains admettent qu’ils ne pouvaient s’imaginer à bord de ce vaisseau. Un utilisateur a déclaré : « Je ne peux tout simplement pas me résoudre à faire ce choix. » Il ajoute : « Ce serait comme conduire le mini-van de ma mère. J‘imagine mon personnage sortant de la baie d’atterrissage au spatioport, les épaules voûtées et le col relevé, dans l’espoir que personne d’important ne le remarque. »

Peu importe que l’astuce ait l’air cool ou non, en tout cas elle fonctionne. Si vous avez du mal avec les batailles spatiales, c’est une façon de surmonter n’importe quel combat difficile. Et ce choix de vaisseau peut être temporaire car les options ne manquent pas !

