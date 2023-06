Codes Roblox Project Slayers | Juin 2023

De nouveaux codes sont régulièrement disponibles sur Roblox pour débloquer des récompenses sur Project Slayers. Voici la liste des codes actifs pour le mois de juin 2023 ainsi que la marche à suivre pour en profiter.

Project Slayers est un jeu basé sur le célèbre anime Demon Slayer, mais il est légèrement différent de la plupart des jeux Roblox qui sont basés sur des animes. En effet, au lieu de vous laisser monter de niveau plus rapidement, le jeu vous fait travailler pour cela, ce qui peut devenir assez ennuyeux après un certain temps.

L’article continue après la publicité

Heureusement, en utilisant des codes, vous pouvez obtenir des art spins, des clans spins, des remises à zéro, et d’autres coups de pouce qui vous aideront à monter de niveau plus rapidement et à débloquer plus de personnages. De quoi mettre toutes les chances de votre côté !

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les codes disponibles pour Project Slayers – Juin 2023

Ca peut paraitre dérisoire, mais un simple code peut rapidement faire la différence sur Project Slayers et vous faire gagner un temps précieux. Voici les codes qui sont disponibles pour le mois de juin 2023.

ThanksFor350MVisits – 25 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily spin

25 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily spin ThanksFor350MVisits2 – 35 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily spin

35 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily spin ThanksForLikes600K – 10 Clan Spins, 5 Art Spins,1 Daily Spin

10 Clan Spins, 5 Art Spins,1 Daily Spin ThanksForLikes600K2 – 15 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily Spin

15 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily Spin Thx4300MNOuwohanaIsBack – 75 Clan Spins, 15 Art Spins, 5 Daily Spins

75 Clan Spins, 15 Art Spins, 5 Daily Spins Thx4300MNOuwohanaIsBackBreathReset – Breathing Reset

Breathing Reset Thx4300MNOuwohanaIsBackRaceReset – Race Reset

Race Reset !ThanksFor250MVisits – 50 Clan, 5 Demon, 2 Daily Spins

50 Clan, 5 Demon, 2 Daily Spins !500kLikeCode! – 35 Clan Spins, 10 Demon Spins, 2 Daily Spins

35 Clan Spins, 10 Demon Spins, 2 Daily Spins Upd295MiniCode – 25 Clan Spins, 5 Art Spins

25 Clan Spins, 5 Art Spins NewAntiExploit – 25 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily Spin

25 Clan Spins, 5 Art Spins, 1 Daily Spin Update1.5Spins – Spins

Spins Update1.5BreathReset – Breathing Reset

Breathing Reset Update1.5RaceReset – Race Reset

Comment activer un code Roblox sur Project Slayers

Suivez ces étapes pour échanger les codes Project Slayers sur Roblox contre différentes récompenses :

L’article continue après la publicité