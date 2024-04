Codes Anime Showdown (avril 2024) – Pièces et gemmes gratuites

Si vous avez besoin de pièces et de gemmes gratuites, notre liste de codes Roblox pour Anime Showdown est tout ce dont vous avez besoin. Voici tous les codes actifs en avril 2024.

Vous avez toujours voulu utiliser le Kamehameha de Goku ou le Rasengan de Naruto ? Eh bien, vous pouvez le faire ici même ! Anime Showdown de Roblox propose les meilleurs personnages des animes populaires comme personnages jouables.

Une fois débloqués, vous pouvez incarner ces personnages et libérer leurs pouvoirs sur vos adversaires. Bien que gagner des pièces et des gemmes en jouant soit une méthode, la façon la plus simple est d’utiliser notre liste de codes actifs pour Anime Showdown.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

MELONREVENUE Utilisez des sorts puissants pour battre vos ennemis dans Anime Showdown.

Codes actifs d’Anime Showdown (avril 2024)

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez tous les codes fonctionnels pour Anime Showdown au 22 avril 2024.

!redeem 6MILVISITS – 2650 pièces

– 2650 pièces !redeem ROBLOXSERVERSAREAWESOME – 1000 pièces et gemmes

– 1000 pièces et gemmes !redeem 20K! – Pièces et gemmes

– Pièces et gemmes !redeem 4MILVISITS – Pièces et gemmes

Comment utiliser un code Anime Showdown ?

Utiliser un code dans Anime Showdown est un processus simple. Suivez simplement ces étapes :

Rendez-vous sur la page officielle de Anime Showdown et cliquez sur le bouton vert pour lancer le jeu. Ouvrez votre boîte de dialogue et tapez ou collez un code dans le chat. Appuyez sur Entrée sur votre clavier pour recevoir vos récompenses gratuites.

Vous avez des difficultés à utiliser des codes ? Deux choses sont importantes à retenir. La première est d’écrire ‘!redeem’ avant chaque code que vous utilisez, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. La seconde est de noter que les codes sont sensibles, alors copiez-les exactement tels qu’ils sont et tout fonctionnera.

Liste des codes expirés

Voici une liste de codes expirés qui ne fonctionnent plus dans le jeu.

!redeem FREECOLOSSALCHEST

!redeem PIXELBOUNDISCOOL

!redeem HITRELEASED

!redeem PATCHMOVED2NEXTWEEK

!redeem 10K!

redeem! LASTVALENTINESCHANCE

Comment obtenir de nouveaux codes pour Anime Showdown ?

Les développeurs de Roblox publient souvent de nouveaux codes pour célébrer certains jalons ou simplement pour aider les joueurs. Nous mettons régulièrement cette page à jour pour tous les nouveaux codes disponibles. Assurez-vous donc de revenir vérifier les nouvelles récompenses.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec de nouveaux codes, vous obtiendrez des ressources importantes en jeu comme des pièces et des gemmes. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier de dépenser des Robux précieux pour les obtenir. Vous pouvez dépenser les pièces et les gemmes pour améliorer votre avatar et son équipement.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes Anime Showdown pour avril 2024.