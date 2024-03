Codes Anime Idle Simulator (mars 2024) – Boosts et Shards gratuits

Les codes Anime Idle Simulator sont là pour renforcer la puissance de vos personnages avec des shards, des boosts et des gemmes. Découvrez donc tous les codes actifs en mars 2024.

Dans Anime Idle Simulator, de nombreux personnages sont à débloquer et à améliorer. Ces héros de célèbres séries animées comme Dragon Ball Z et Naruto combattront des vagues d’ennemis pour gagner des pièces.

Plus vous gagnez de pièces, plus votre niveau est élevé. Heureusement, nous avons une liste de tous les codes Anime Idle Simulator offrant des pièces gratuites, des shards, des boosts, des gemmes et plus encore. Avec ces récompenses, vous pouvez acheter d’incroyables coffres et débloquer des personnages puissants.

Alors, dépêchez-vous et récupérez vos cadeaux. Si vous voulez des récompenses gratuites supplémentaires dans d’autres jeux Roblox, assurez-vous de consulter les codes Dragon Soul, Restaurant Tycoon 2 et Anime Fruit Simulator.

Codes actifs d’Anime Idle Simulator (mars 2024)

Voici tous les codes actifs vérifiés au 27 mars 2024.

DUNGEON — Boost de dégâts x2

— Boost de dégâts x2 BANKAI — Boost de Yen de 5 minutes

— Boost de Yen de 5 minutes JUJUTSU — Boost de Yen de 5 minutes

— Boost de Yen de 5 minutes 5KLIKES — Boost de dégâts de 15 minutes

— Boost de dégâts de 15 minutes SOLO — Boost de Yen de 5 minutes

— Boost de Yen de 5 minutes JOJO — Boost de Yen de 5 minutes

— Boost de Yen de 5 minutes XBOX — Or

— Or UPDATE3 — Boost de dégâts de 5 minutes

— Boost de dégâts de 5 minutes HUNTER — Boost de dégâts de 10 minutes

— Boost de dégâts de 10 minutes NODELAY — 300 Shards

— 300 Shards ONEPUNCH — Boost de dégâts de 10 minutes

— Boost de dégâts de 10 minutes RELEASE — Or

— Or VOLTRA — 250 Shards (Rejoignez le groupe)

— 250 Shards (Rejoignez le groupe) S3CR3T — 50 Shards

Comment utiliser un code Anime Idle Simulator

Utiliser un code dans Anime Idle Simulator assez simple. Il vous suffit de suivre ces étapes :

Allez sur la page officielle d’Anime Idle Simulator et cliquez sur le bouton vert pour lancer le jeu.

Appuyez sur l’icône Twitter sur le côté gauche de l’écran pour ouvrir le menu des codes.

Collez le code dans la petite boîte.

Appuyez sur Redeem pour obtenir vos récompenses gratuites.

Un code ne fonctionne pas ? Assurez-vous de saisir ces codes exactement comme ils sont mentionnés.

De plus, ils expirent après une certaine période, alors assurez-vous de les utiliser dès que possible.

Liste des codes expirés

10KLIKES — Boost de dégâts de 15 minutes

— Boost de dégâts de 15 minutes TITAN — Boost de dégâts x2

— Boost de dégâts x2 SHUTDOWN — Boost de Yen de 15 minutes

— Boost de Yen de 15 minutes AprilFools — Boost de dégâts x2 et 1 200 Shards

À quoi servent les codes Anime Idle Simulator ?

Les codes Anime Idle Simulator sont un cadeau des développeurs pour aider les joueurs à obtenir des récompenses gratuites en jeu. De nouveaux codes sont souvent publiés pour célébrer des jalons ou lors d’événements.

Si vous voulez trouver de nouveaux codes, c’est ici que vous les trouverez.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les codes Anime Idle Simulator pour mars 2024.