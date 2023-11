Tous les codes de Roblox Mad City : Chapitre 2 | Argent | Novembre 2023

La mise à jour du Chapitre 2 de Mad City est intitulée Truck Heist. Si vous voulez progresser plus rapidement dans Mad City, vous pouvez échanger ces codes Mad City : Chapitre 2 dans Roblox pour obtenir de l’argent gratuitement en novembre 2023.

Mad City de Roblox a fait du chemin et est maintenant devenu l’un des plus grands jeux sur la plateforme, semblable à des jeux comme Adopt Me, Brookhaven, Survive the Killer, Blox Fruits, Murder Mystery 2, et plus encore.

La mise à jour Truck Heist pour Mad City a apporté du contenu tel que de nouveaux véhicules, un système de portefeuille et des codes échangeables dans le jeu. Ces derniers peuvent aider les joueurs à obtenir des ressources précieuses gratuites, comme de l’argent.

Voici donc une liste de tous les codes Mad City fonctionnels en novembre 2023.

Tous les codes Mad City fonctionnels en novembre 2023

Les codes Mad City suivants peuvent aider les joueurs de Roblox à obtenir des cadeaux en novembre 2023 :

Degree – 75k d’argent

– 75k d’argent CeeJay – 75k d’argent

– 75k d’argent ZDMD – 75k d’argent

– 75k d’argent Conlord – 75k d’argent

– 75k d’argent SUSHY – 75k d’argent

– 75k d’argent WelcomePlayStation – Argent gratuit

Assurez-vous de mettre cet article en favori car nous le mettrons à jour dès l’arrivée de nouveaux codes.

SCHWIFTY STUDIOS

Tous les codes Mad City expirés en novembre 2023

Les codes Mad City suivants ont expiré et ils n’offrent plus de cadeaux aux joueurs

100KCash

datbrian

BILLYBOUNCE

M4DC1TY

W33K3NDHYP3

T4L3N

B3M1N3

B34M3R

S33Z4N2

S34Z4N3

TH1NKP1NK

S34Z4N4

0N3Y34R

RealKreek

Napkin

5K37CH

KraoESP

Bandites

uNiQueEe BACON

D1$C0

Frosty

Jaiker

NewRipTides

DegreeForTheWin

Legendary

ItsFriday!

NewCode250K

Comment utiliser les codes Mad City sur Roblox

Vous pouvez échanger les codes Mad City en sélectionnant le téléphone en jeu après avoir lancé Mad City.

Suivez ces étapes pour échanger les codes Mad City et obtenir des récompenses gratuites :

Lancez Mad City via le site officiel de Roblox.

Ouvrez le téléphone en jeu situé dans le coin inférieur droit de l’écran.

Appuyez sur l’icône Twitter. Une boîte devrait apparaître.

Entrez le code et appuyez sur Soumettre.

Si le code est correct et actif, vous obtiendrez automatiquement les récompenses.

Notez que les codes Roblox sont généralement sensibles à la casse. Nous vous recommandons donc de copier-coller les codes de la liste ci-dessus pour éviter les fautes de frappe et les erreurs de majuscules

Mad City est l’une des expériences incroyables que vous trouverez sur Roblox. La plateforme propose une variété de jeux, y compris des RPG d’action basés sur l’anime tels que Last Pirates et Shindo Life, et des jeux de course comme Legends of Speed.

Pour plus de codes, consultez nos listes de codes pour les jeux Roblox les plus en vue :

