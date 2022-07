Un TikTok transpose Pokémon Go dans la réalité : le réalisme est frappant

Le tiktokeur “jumpsuitpablo” a publié une vidéo devenue virale transposant Pokémon Go dans la réalité. Les jeux vidéo, c’est pas si mal finalement !

Depuis le milieu des années 90, Pokémon n’a fait que gagner en ampleur pour devenir une franchises incontournable et aussi la plus rentable de l’histoire. Des cartes à collectionner aux jeux vidéos en passant par les dessins animés et innombrables jouets et peluches, les monstres de poche sont partout !

En 2016, le studio de développement Niantic a fait franchir une nouvelle étape à Pokémon, réalisant en plus le rêve de nombreux dresseurs : amener Pokémon dans le monde réel. L’application de réalité augmentée a connu un succès éclatant et est encore lancée chaque jour par des millions de joueurs.

Si Pokémon Go resserre l’écart entre jeu vidéo et réalité, on se demande bien quelle pourrait être la prochaine étape. Le tiktokeur jumpsuitpablo a imaginé ce que serait la réalité si les Pokémon existaient vraiment.

Et si Pokémon Go devenait réel ?

Mis en ligne le 8 juillet, ce TikTok de jumpsuitpablo nous montre un dresseur se baladant tranquillement avec une Poké Ball à la main. Au détour d’un buisson, il croise alors un Tygnon et tente de le capturer. Après avoir raté son lancer, le dresseur se retrouve dans une situation délicate. Si les attaques de Pokémon sont parfaitement indolores dans un jeu vidéo, la réalité est toute autre !

Cliquez ici si le TikTok de se lance pas

La vidéo de quelques secondes est rapidement devenue virale, accumulant plus de 2 millions de vues en quelques jours. Naturellement, jumpsuitpablo s’est lancé dans une mini-séries contant ses mésaventures dans ce “vrai” Pokémon. Chaque TikTok nous convainc un peu plus que rencontrer ces monstres serait finalement nettement plus douloureux dans la réalité.

