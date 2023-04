Un objet inédit de Pokémon Go se cache dans le premier trailer du jeu

Un joueur de Pokémon Go a repéré un objet inédit dans la toute première bande-annonce du jeu mobile, un objet qui n’a jamais fait ses débuts sur PoGo, mais qui est apparu dans d’autres titres de la franchise.

Lorsque Niantic a décidé de porter l’univers de la licence Pokémon sur mobile, les développeurs ont dû choisir avec soin les objets des anciens titres Pokémon qu’ils allaient inclure dans leur jeu mobile en réalité augmentée.

Dans la toute première bande-annonce du jeu, ils avaient commencé à lever le voile sur ce que le jeu allait offrir aux fans de la franchise. Des Pokémon à foison, des raids et des échanges, de quoi permettre aux dresseurs de vivre le rêve d’une vie. Dans cette bande-annonce, on voit également des joueurs utiliser certains objets bien connus des joueurs de Pokémon Go aujourd’hui. Pourtant, l’un d’entre eux n’est jamais apparu en jeu.

L’article continue après la publicité

Un internaute s’en est étonné sur Reddit où il a posté une capture d’écran de la première bande-annonce de Pokémon Go à l’appui. Sur l’image on peut voir un joueur qui se demande ce qu’est l’un des objets qui vient d’apparaître, à savoir du miel.

Pour rappel, le miel est apparu pour la toute première fois dans Pokémon Diamant et Perle en tant qu’objet que l’on pouvait utiliser pour attirer des Pokémon sauvages et les capturer ensuite. Une fois utilisé sur un arbre, après un certain laps de temps, il finit par attirer des Pokémon qu’il était possible de capturer par la suite.

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Pokémon Go se demandent pourquoi le miel n’a jamais été ajouté dans le jeu

Comme l’a souligné un internaute, “il s’agit très probablement d’une sorte de première version de l’encens”. D’autres internautes ont également pointé du doigt qu’il prend également la fonction des modules de leurre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’objet figure toujours dans le code du jeu, mais rien n’a encore été fait à son sujet. Un certain nombre de joueurs ont suggéré que ce serait une mécanique intéressante si le jeu permettait de mettre du miel sur les arbres et d’attirer les Pokémon.

Cependant, depuis la huitième génération, le miel est devenu inutile pour attraper des Pokémon. Dans Épée et Bouclier, le miel a perdu toutes ses capacités à attirer les Pokémon, ce qui fait qu’il ne sert plus qu’à être vendu pour récupérer de l’argent.