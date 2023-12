Ce Sbire Rocket choque les joueurs Pokémon Go avec un Dracolosse colossal

Un joueur de Pokémon Go a partagé son combat épique contre un Dracolosse incroyablement puissant utilisé par un Sbire Rocket, avec des PC bien plus élevés que la normale.

La Team Rocket a peut-être été dissoute dans les jeux Pokémon principaux, mais elle est très active dans Pokémon Go, où elle hante les PokéStops et se déplace en ballons aériens, attendant d’être défiée par les dresseurs.

Heureusement, la plupart des membres de la Team Rocket ne posent pas de défi dans Pokémon Go, car les Sbires ordinaires ont tendance à utiliser des monstres à faible PC. L’exception à cela est les Leaders de la Team Rocket et Giovanni, qui non seulement possèdent des Pokémon puissants mais utilisent également des Boucliers Protecteurs contre votre équipe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Parfois, les membres de la Team Rocket lancent un Pokémon puissant contre les joueurs dans Pokémon Go, et quand cela arrive, vous devez juste espérer le meilleur et vous assurer d’avoir quelque chose de fort pour le contrer.

Un joueur de Pokémon Go a affronté un Dracolosse avec 10k PC utilisé par un Sbire Rocket

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a partagé son combat contre un Sbire Rocket qui utilisait un Dracolosse incroyablement puissant avec un nombre PC s’élevant à 10 165. Les joueurs se sont rapidement moqués de la source des pouvoirs de ce Dracolosse.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Il est largement connu que la Team Rocket utilise un stéroïde non réglementé pour « gonfler » leurs Pokémon. absolument dégoûtant”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit, “En utilisant un peu de cette boisson énergétique Rocket.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La plage de PC des membres de la Team Rocket dans Pokémon Go est basée sur le niveau du joueur. Bien qu’un Pokémon de 10k PC soit rare, il est possible d’en rencontrer un à des niveaux plus élevés. Certains utilisateurs dans le fil de discussion Reddit ont mentionné combattre des Pokémon de la Team Rocket avec un PC encore plus élevé, allant jusqu’à 13-14k.

Heureusement, la valeur de PC ne signifie pas qu’un Pokémon est écrasant de puissance. Plusieurs facteurs entrent en jeu, y compris le type de Pokémon, les attaques qu’ils utilisent, et la manière dont le joueur gère ses Boucliers Protecteurs. Tout cela doit être pris en compte lorsqu’on affronte un Pokémon puissant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tomber sur un Dracolosse aussi puissant est malchanceux, surtout que les Sbires Rocket ordinaires sortent rarement quelque chose d’aussi fort. Heureusement, vous ne perdez rien de manière permanente en affrontant un membre de la Team Rocket dans Pokémon Go, donc c’est juste la fierté du joueur qui est en jeu.