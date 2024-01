Un joueur de Pokémon Go se fait ridiculiser par un boss imbattable

Alors qu’il y a plein de Pokémon à capturer dans la nature, un joueur de Pokémon Go semble sur le point de “se prendre une raclée” après avoir été “nargué” par un boss coriace.

Pour de nombreux fans de Pokémon Go, le défi le plus difficile est simplement d’essayer de tous les capturer, mais le jeu mobile propose également une petite sélection d’ennemis coriaces à battre dans le monde réel.

Depuis l’introduction de la Team GO Rocket dans Pokémon Go, Giovanni et son escouade de Sbires Rocket peuplent les rues du monde entier, et ils représentent un défi diabolique.

Vous devez affronter les autres boss de la Team GO Rocket avant même de pouvoir rencontrer Giovanni, et pour un joueur de Pokémon Go, il y a un candidat qui se détache comme le plus redoutable de tous.

Cliff de la Team GO Rocket entoure un joueur de Pokémon Go malchanceux

Comme partagé dans un post Reddit par xochilbara, il a publié une photo de son avatar entouré par Cliff de la Team GO Rocket. “C’est le seul que je n’arrive pas à battre. Je crois que ce jeu se moque de moi,” a légendé l’auteur.

Il est assez rare que deux boss de la Team GO Rocket apparaissent en même temps, donc ça fait une image amusante. Cependant, heureusement, un tas de joueurs de Pokémon Go ont sauté dans les commentaires pour offrir des conseils.

Une personne a commenté, “J’utilise un Bétochef au max pour les deux premiers et la moitié du premier, puis un dracaufeu au max. Je n’ai jamais eu besoin d’utiliser un troisième – j’ai juste ce que j’utilise actuellement comme Copain.”

Puis, un autre a ajouté, “J’ai commencé à battre les Leaders et Boss Team Rocket quand j’ai complètement préparé mon Méga-Dracaufeu. Actuellement dresseur niveau 38.”

Dans une dernière bonne nouvelle, l’auteur du post a ajouté un autre commentaire, révélant “Ah je ne sais pas comment éditer les posts, mais grâce à l’aide de tout le monde, j’ai réussi à le battre ! Les deux !!! Ce reddit est génial merci beaucoup.”

Les boss de la Team GO Rocket peuvent sembler coriaces, mais un peu de stratégie peut vous aider à passer, alors assurez-vous de consulter nos guides. Sinon, il semble que la communauté Pokémon Go soit toujours prête à aider.