Sacha et Pikachu vont bientôt disparaitre de l’anime Pokémon

25 ans après le début de l’anime Pokémon, l’aventure de Sacha et Pikachu touche à sa fin. Le renouveau de Pokémon est en marche !

Peu de franchises culturelles peuvent se vanter d’avoir connu un grand succès sur plusieurs décennies et d’avoir bercé des millions de fans sur plusieurs générations.

Pokémon fait incontestablement parti de ces rares élus, et le retentissement cross media des monstres de poches depuis la fin des années 90 force le respect.

L’un des piliers de Pokémon est évidemment l’anime, qui suit les aventures se Sacha et Pikachu. 25 ans après avoir quitté Bourg Palette avec une souris électrique à ses côtés, le gamin aux ambitions démesurées est devenu le meilleur dresseur au monde.

Bientôt, il sera temps pour Sacha de raccrocher la casquette, et ce moment est plus tangible que jamais. En effet, The Pokémon Compagny a annonce une nouvelle série animée pour 2023… une série dont Sacha ne sera pas le héros.

Avant de laisser place à deux nouveaux héros – Liko et Roy – nous aurons fort heureusement l’occasion de dire au revoir en bonne et due forme au dresseur de Pokémon le plus iconique de la franchise.

En effet, une série de 11 épisodes spéciaux sera diffusé dès le mois de janvier 2023 au Japon. On peut s’attendre à de grands moments d’émotions, et à un bel hommage à tous les personnages et Pokémon qui ont marqué ce long périple étalé sur deux décennies.

Ensuite, les animes Pokémon entreront dans une nouvelle aire avec deux jeunes dresseurs hauts en couleur qui partiront explorer Paldea. Espérons que Liko et Roy deviennent rapidement aussi iconique que leur prédécesseur.