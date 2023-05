Le retard de Pokémon Home enrage les joueurs Pokémon Écarlate et Violet

Les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet ont récemment exprimé leur forte déception après l’annonce que le Pokémon Home allait être retardé.

Les fans de Pokémon Écarlate et Violet attendent maintenant depuis un certain temps que Pokémon Home ajoute enfin la compatibilité avec les jeux de la 9e génération depuis sa sortie le 18 novembre 2022.

Et le 18 mai 2023, le compte Twitter officiel de Pokémon a annoncé que Pokémon Home supporterait enfin les transferts d’Écarlate et Violet à partir du 24 mai 2023.

Mais le lendemain, The Pokémon Company est revenu sur ses propos en affirmant que la date de sortie est toujours inconnue.

Cette nouvelle a immédiatement enragé les fans qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux afin de partager leur frustration et leur déception.

Les joueurs de Pokémon expriment leur déception face au retard de Home

Les réactions de la communauté de Pokémon sont venues des différents réseaux sociaux, avec beaucoup de messages qui sont arrivés directement après le tweet de Pokémon confirmant le retard.

Les fans ont cité la liste des déceptions entourant Pokémon au cours des derniers mois qui ont conduit à leur frustration. “Je le dis, quiconque défend cela… D’abord le Raid Téracristal de Fort-Ivoire et Roue-de-Fer, maintenant cette erreur, et probablement encore plus que je ne peux pas nommer, EN PLUS des problèmes du jeu de base déjà présents.“

D’autres ont simplement répondu avec des réactions afin de montrer leur perte de confiance envers les développeurs. Des sentiments comme “Jetez-le à la poubelle“, “Ce truc ne sortira jamais” et “Vraiment pathétique” ont rempli les réponses au tweet annonçant le retard.

Plusieurs posts sur des subreddits centrés sur Pokémon ont également partagé la nouvelle, avec des fans discutant de la nouvelle.

“Gamefreak et The Pokémon Company font de leur mieux pour devenir les développeurs de jeux les plus malhonnêtes du monde…” déclare notamment un fan.

Un autre joueur a affirmé que la notoriété de Pokémon rend ces incidents plus difficiles à avaler. “Pour être parfaitement honnête, il devient de plus en plus difficile de les défendre à ce point. Des raids lancés avec des bugs qui font planter le jeu et maintenant, ils se trompent dans les dates. C’est absolument inacceptable pour la plus grande franchise médiatique du monde.“

Avec les nombreux problèmes entourant à la fois Pokémon Écarlate et Violet et le jeu mobile Pokémon Go, il semble que l’opinion de la communauté sur la franchise a atteint un niveau historiquement bas.