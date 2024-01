Un joueur de Pokémon Écarlate & Violet trouve une stratégie pour farmer les objets rares

The Pokémon Company

Les fans de Pokémon Écarlate et Violet louent un nouveau mécanisme “brisé” dans la deuxième extension du jeu, le Disque Indigo.

Le mois dernier a vu la sortie de la deuxième extension pour Pokémon Écarlate et Violet, le Disque Indigo, apportant une tonne de nouveaux contenus et mécanismes au jeu.

Alors que la plupart des joueurs étaient impatients de plonger dans l’histoire du DLC et de capturer tous les nouveaux Pokémon, d’autres cherchaient à voir ce qui les attendait encore.

Il s’avère qu’il y a un nouvel objet dans le jeu que la communauté considère comme OP (surpuissant) et brisé, et ils l’adorent.

Les fans de Pokémon Écarlate & Violet adorent le mécanisme “brisé” du DLC

Sur le subreddit du jeu, un joueur a fait un post louant la nouvelle Imprimante d’Objets pour la Salle du Club de la Ligue du jeu.

Intitulé “La Machine à Objets du Disque Indigo est tellement brisée et je l’adore”, le post continue pour donner une description détaillée de pourquoi la machine est si brisée et utile.

En gros, la machine permet aux joueurs d’obtenir une tonne de matériaux rares et puissants, y compris des Master Balls, des Éclats Téra Stellaire, et plus encore. Ceux-ci sont utiles en eux-mêmes, mais peuvent également conduire à gagner beaucoup d’argent.

“Cette chose est INSANEMENT OP. J’ai genre 1M de PokéDollars en vendant tous les trésors que j’ai obtenus juste en restant ici à tirer aléatoirement des objets pour la mettre à niveau. Je l’adore tellement :’)”

Les réponses sont également d’accord, avec un utilisateur disant : “j’ai obtenu plusieurs master balls grâce à cette chose. Cela seul en vaut la peine.”

En examinant tous les commentaires, il ne semble pas y avoir d’inconvénient que la communauté Pokémon puisse voir.

Les fans sont encore plus heureux à ce sujet, l’un d’eux mentionnant : “Ils ne la nerferont jamais. Cela incite les gens à acheter le DLC et rend le grind compétitif plus facile, ce que Game Freak souhaite.”

