Pokémon Home arrive sur Pokémon Écarlate et Violet : Date, trailer…

Les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet pourront bientôt transférer leurs Pokémon grâce à Pokémon Home. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité très attendue.

Pokémon Home est un outil indispensable pour les dresseurs les plus acharnées. En effet, ce service disponible sur mobile et Nintendo Switch permet de regrouper toutes ses créatures et de les transférer facilement d’un jeu à l’autre.

Actuellement, Pokémon Home permet de lier Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Let’s Go, Pikachu! et Pokémon Let’s Go Évoli!, ainsi que la Pokémon Bank servant de passerelle avec les jeux Pokémon sur 3DS.

Après des mois d’attente, Nintendo et The Pokémon Company ont enfin révélé des détails sur l’arrivée très attendue de Pokémon Home sur Pokémon Écarlate et Violet.

Pokémon Home arrive sur Pokémon Écarlate et Violet

À l’occasion du Pokémon Presents du 27 février 2023, The Pokémon Company a annoncé que Pokémon Home intégrerait Pokémon Écarlate et Violet en début d’année 2023.

Si aucune date précise n’a été communiquée, les dresseurs peuvent donc s’attendre à voir débarquer Pokémon Go sur Paldea d’ici quelques mois seulement.

De plus, cette évolution dans la compatibilité de Pokémon Home apporte une nouveauté très intéressante ! En effet, le très populaire Morduror forme marche sera prochainement capturable dans Pokémon Go, et transférable dans Pokémon Écarlate et Violet via Pokémon Home.