Le prix ahurissant des Boîtes d’objets sur Pokémon Go enrage la communauté

Une nouvelle sélection de Boîtes dans la boutique de Pokémon Go a une fois de plus suscité la déception et la colère de nombreux joueurs.

Depuis plusieurs années et à intervalles réguliers, les joueurs de Pokémon Go s’en donnent à cœur joie pour critiquer – souvent avec véhémence – les microtransactions jugées déraisonnables.

En effet, Niantic n’a généralement pas la main leste lorsqu’il s’agit de fixer le prix de ses objets et fonctionnalités, au point que nombre de dresseurs soient frustrés par l’avarice sans fin du studio.

En septembre déjà, les Boîtes d’objets présentées dans la boutique avaient largement déçues. Ces dernières proposaient principalement des incubateurs et l’absence de plusieurs objets très utiles au quotidien a été pointée du doigt.

Mais alors que la communauté espérait que Niantic se rattrape à l’occasion de la Fashion Week Pokémon Go 2022, c’est une nouvelle désillusion qui a frappé les joueurs. Si les Boîtes sont en effet plus fournies, leur prix s’est quant à lui envolé.

Dans un tweet récent, le compte poke_miners a présenté les détails des Boîtes d’objets de la Fashion Week. Les joueurs ont ainsi pu découvrir les 4 options disponibles, mais surtout leur prix assommant.

Les dresseurs ont notamment halluciné en découvrant le prix de 3300 PokéPièces de l’Hyper Boîte, comme en témoigne ce commentaire sur Twitter :

À première vue, je me suis dit que l’Hyper Boîte était plutôt sympa ! Puis j’ai remarqué le prix. Sérieusement, on a été habitué à plus d’objets que ça pour littéralement LA MOITIÉ du prix. L’inflation frappe fort chez Niantic, hein ?

La colère palpable des joueurs est plus que compréhensible lorsque l’on se penche sur les manière d’obtenir des PokéPièces dans Pokémon Go. Sans sortir le porte monnaie, un joueur aurait besoin de plus de deux mois de jeux pour récolter assez de PokéPièces… en considérant qu’il parvienne à récolter chaque jour les 50 PokéPièces maximum des Arènes.

Pour les dresseurs prêts à sortir la carte bleue, il faudra compter environ 30€ pour s’offrir l’une seule de ces boîtes.