La polémique des tickets Zarude agite la communauté Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go critiquent à nouveau les tickets pour le Zarude, le Voleur de la Jungle, beaucoup affirmant que ceux qui ont acheté le Pokémon « font partie du problème ».

Les microtransactions dans Pokémon Go ont toujours été un sujet très controversé, et rien n’a autant divisé la communauté que les tickets pour Zarude. En essence, les joueurs avaient la possibilité de payer pour les tâches de recherche du Voleur de la Jungle et seraient récompensés par un Zarude.

Zarude, en tant que Pokémon mythique, est extrêmement rare et ne peut être obtenu que via ces tâches, signifiant que les joueurs achetaient pratiquement un Pokémon.

Le ticket n’a pas été bien reçu par la communauté, et maintenant certains joueurs sont divisés, avec des fans qualifiant les acheteurs de « partie du problème » et critiquant leurs achats.

« Levez la main si vous avez refusé de contribuer à cette folie. Désolé de le dire ainsi, mais si vous avez acheté le Zarude : Vous faites partie du problème » a partagé un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go, critiquant les fans qui ont déboursé pour le ticket.

La communauté a rapidement partagé ses pensées, beaucoup arguant que « payer pour un Pokémon, ça fait mal » et que « c’est purement maléfique de faire payer autant » pour un Pokémon comme Zarude.

Bien que Zarude puisse tenir son rang en PvP, il est loin d’être le Pokémon le plus puissant que vous pouvez utiliser, signifiant que le mon rare sera probablement juste un remplissage de Pokédex pour beaucoup, surtout étant donné que la puissance et les IV ne sont pas garantis avec ce ticket.

Un utilisateur a ajouté : « Même si j’obtenais un hundo, je m’en ficherais, ça ne servirait à aucun but pour moi à part remplir le Pokédex. Et il y aura de toute façon un shiny éventuellement, je n’achèterai pas le shiny non plus, mais ça en vaudrait plus la peine. »

Néanmoins, certains joueurs ont pris la défense des acheteurs de tickets, déclarant : « Je ne jugerai pas les gens qui en achètent un s’ils ont manqué l’événement précédent, les gens sont libres d’utiliser leur argent comme ils le veulent. »

Après tout, la dernière fois que les joueurs ont pu obtenir Zarude remonte à 2021, donc s’ils ont raté cette chance, cela a du sens de saisir un ticket pour obtenir une autre chance – mais certains joueurs ne peuvent tout simplement pas justifier ce prix de 9,99€.