Un PokéStop spécial crée la panique parmi les joueurs de Pokémon Go

À travers le monde de Pokémon Go, les PokéStops peuvent être trouvés dans des endroits étranges et merveilleux. Parmi ceux-ci, le plus effrayant de tous pourrait bien avoir émergé, car l’emplacement de la soi-disant poupée maudite Annabelle peut désormais être tourné par les joueurs.

Pour ceux qui ne le savent pas, la poupée Annabelle est devenue tristement célèbre pour le supposé démon qui l’habite. Elle est devenue si célèbre qu’elle a ensuite joué dans une série de films d’horreur dans l’univers de Conjuring.

L’histoire raconte que la poupée a été offerte à une étudiante en soins infirmiers en 1970. Après que la poupée ait commencé à bouger d’elle-même, une médium a dit à l’infirmière que l’esprit d’une enfant nommée Annabelle souhaitait habiter la poupée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir invité l’enfant à le faire, tout a changé. L’activité est devenue expressément maléfique et l’étudiante a demandé l’aide des célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Ils l’ont emportée et l’ont placée dans une vitrine de leur propre musée de l’occulte.

Depuis, elle est restée enfermée dans le musée maintenant fermé avant d’être apparemment ajoutée à Pokémon Go. Comme l’a d’abord confirmé un joueur observateur sur Reddit, les joueurs peuvent désormais tourner un PokéStop de la poupée s’ils passent à son emplacement dans le Connecticut aux États-Unis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De nombreux joueurs ont rapidement demandé la poupée en tant que carte postale dans le jeu, tandis que d’autres ont eu peur des conséquences potentielles.

“Il y avait des rumeurs locales effrayantes à propos de ce musée. Des gens se blessaient après avoir passé trop de temps à regarder la poupée et des trucs comme ça. Je n’irais jamais là-bas,” a dit l’un d’eux.

Un autre a ajouté un conseil assez simple en disant : “Ne la tournez pas ! Noooooooooooooooooon.”

D’autres ont suggéré qu’il pourrait aller plus loin et être nommé comme une arène, disant : “Ce serait tellement cool si cela était nommé comme une arène pour que les gens puissent y mettre des Pokémon effrayants ou des Pokémon ressemblant à des poupées.”

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Pokémon Go sont terrifiés par ce PokéStop de Pikachu

L’article continue après la publicité

Bien que l’ajout de la poupée Annabelle en tant que PokéStop soit intrinsèquement effrayant, il existe de nombreux autres emplacements de PokéStop effrayants. Des cimetières aux maisons hantées, tous figurent dans le jeu sous une forme ou une autre, défiant les joueurs d’aller y faire un tour.