Ce joueur Pokémon Go se fait étrangement encercler en plein jeu

Un joueur de Pokémon Go a révélé une capture d’écran où des Pokémon l’entourent dans une scène qui semble tirée d’un autre jeu.

L’expérience Pokémon Go peut être radicalement différente pour chaque joueur, selon l’endroit où il vit dans le monde. Une personne dans une grande ville sera inondée de PokéStops et d’Arènes, ce qui est d’autant plus vrai pour les personnes vivant près de lieux prisés par les touristes.

Les personnes vivant dans des endroits reculés ont une expérience Pokémon Go assez différente, les PokéStops y étant moins fréquents et parfois éloignés, les obligeant à voyager pour interagir avec le jeu. Les pauvres joueurs de Pokémon Go en Antarctique peinent à trouver des PokéStops.

Cette différence d’expérience a été parfaitement illustrée dans une nouvelle publication sur Reddit, qui montre à quel point Pokémon Go peut être incroyable dans les bonnes circonstances et à quel point le reste du jeu peut paraître désert en comparaison.

Un joueur de Pokémon Go entouré par une escouade de Ronflex “collecteurs de dettes” en vue rare

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a mis en ligne une capture d’écran où son avatar est entouré de Ronflex, donnant l’impression qu’ils tentent d’intimider le personnage principal, ce qui a amené d’autres utilisateurs à les comparer à des “collecteurs de dettes”.

Ce qui est le plus intéressant dans cette image, c’est le nombre impressionnant de Pokémon et de PokéStops. C’est une vue étrangère pour de nombreux joueurs, qui ne voient habituellement qu’une poignée d’objets interactifs dans le monde extérieur en jouant à Pokémon Go.

“Ce doit être agréable. Plus de PokéStops dans cette capture d’écran que dans un rayon de 10 kilom-tres autour de moi,” écrit un utilisateur, tandis qu’un autre dit, “Un jour, je visiterai la Ville des PokéStops. Pour l’instant, c’est encore un mythe pour moi. Pas de place avec plus de deux arènes et trois PokéStops !!!”

Un autre joueur a également exprimé son désespoir face à la vue d’une telle activité glorieuse dans Pokémon Go, “En tant que quelqu’un qui a vécu au milieu de nulle part et maintenant dans une ville avec à peine d’autres joueurs, voir cette image me fait mal. Je n’aurais jamais cru qu’il puisse y avoir autant de Pokémon ou de PokéStops.”

C’est dommage que Pokémon Go ne soit pas toujours aussi actif, mais si c’était le cas, les fans s’habitueraient à la quantité de contenu proposé. Certains joueurs ne peuvent consacrer que quelques minutes par jour au jeu, donc maintenir la boucle de jeu à quelques activités digestes le rend plus satisfaisant pour eux.