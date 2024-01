Les joueurs de Pokémon Go partagent les PokéStops les plus « dérangeants » qu’ils ont visités

The Pokemon Company

Les joueurs de Pokémon Go ont partagé leurs visites de PokéStops les plus étranges pendant qu’ils jouaient au jeu. Cela a donné lieu à de nombreuses découvertes choquantes.

Les PokéStops se sont avérés être une partie essentielle de Pokémon Go depuis la sortie du jeu. En effet, les joueurs font souvent plusieurs arrêts lorsqu’ils jouent.

Que ce soit pour compléter des tâches de recherche ou simplement pour recharger des objets et des Poké Balls dans le jeu mobile, plus ils sont proches et nombreux autour de votre emplacement, mieux c’est.

Récemment, les joueurs ont partagé leurs rencontres les plus « dérangeantes » et étranges faites à des PokéStops qu’ils ont visités en jouant.

Les joueurs de Pokémon Go partagent leurs visites les plus étranges de PokéStop

Le joueur de Pokemon Go u/happysolomon a ouvert la boîte de Pandore en demandant : « Quels sont les PokéStops les plus étranges/dérangeants/perturbants que vous avez visités ? »

« Jusqu’à présent, le mien est plutôt ennuyeux, mais j’ai traîné autour de l’Église de Scientologie à LA pour pouvoir envoyer des cartes postales à tous mes copains depuis là-bas », a partagé le joueur. Le post a rapidement gagné en popularité car beaucoup ont voulu partager leurs rencontres étranges.

Des joueurs ont suivi le mouvement avec les histoires et expériences bizarres qu’ils ont vécues avec Pokémon Go. L’un a dit : « il y a un stop dans ma ville appelé ‘Triangle’ et c’est littéralement une statue de trois personnes nues formant un triangle ».

Certains joueurs ont donné des exemples de PokéStops qu’ils évitaient en raison des controverses les entourant. Cela incluait ceux qui présentent des statues de vieux politiciens ou des monuments d’événements historiques.

Un autre a même partagé que, tout comme le posteur original, il « vit en face d’un lieu de Scientologie et peut faire tourner le stop depuis mon appartement. Certains de mes amis que je ne connais pas dans la vraie vie pensent probablement que j’en suis membre ».

Avec des millions de joueurs jouant régulièrement à Pokémon Go, ce n’est qu’une goutte dans l’océan. De nombreux PokéStops sont si perturbants qu’ils deviennent viraux. C’est le cas de ce PokéStop qui demande aux joueurs de « Scanner des petits enfants ».

Pour plus de contenu sur Pokémon Go, n’hésitez pas à consulter la section Pokémon de notre site.