Les starters de Pokémon Écarlate et Violet arrivent sur Pokémon Go

Une nouvelle génération de Pokémon fera bientôt son apparition dans Pokémon Go, directement issue du monde d’Écarlate et Violet, apportant une touche de la région de Paldea au célèbre jeu mobile.

Le Pokémon Presents d’août a révélé une multitude de nouvelles passionnantes dans la franchise Pokémon, comme l’arrivée du jeu classique Pokémon TCG sur Nintendo Switch Online, de nouveaux monstres du DLC d’Écarlate et Violet, et la possibilité d’obtenir un Mew gratuit dans les jeux Switch.

Et bien évidemment, Pokémon Go a également eu droit à son heure de gloire. Près d’un an après la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, il est l’heure pour les monstres de Paldea de s’inviter sur l’application mobile de Niantic.

Niantic Les starters de Pokémon Écarlate et Violet ont déjà été aperçus dans cet artwork des 7 ans de Pokémon Go

Les Pokémon d’Écarlate et Violet débarqueront bientôt dans Pokémon Go

Lors d’un subtil teaser dans le Pokémon Presents d’août, il a été révélé que plusieurs créatures d’Écarlate et Violet rejoindront Pokémon Go dès septembre 2023.

Les quelques 1000 Pokémon de la franchise continuent d’être progressivement intégrés à Pokémon Go depuis sa sortie en 2016, mettant en vedette de nouveaux monstres à l’occasion d’événements réguliers

Maintenant, un peu plus de neuf mois après la sortie d’Écarlate et Violet, le Pokédex de Paldea s’apprête à faire ses débuts dans Pokémon Go, avec un bref teaser montrant la silhouette des starters de Pokémon Écarlate et Violet : Poussacha, Chochodile et Coiffeton.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune confirmation quant aux Pokémon de Paldea qui seront les premiers à débarquer dans Pokémon Go, il semble raisonnable de supposer que le trio de départ sera parmi les premiers à intégrer le jeu mobile.