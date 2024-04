Niantic prévoit déjà les 10 prochaines années de Pokémon Go

Pokémon Go est parti pour rester, après la révélation que Niantic planifie déjà les dix prochaines années du populaire jeu mobile.

Lors d’une interview avec Eurogamer, le vice-président senior de Pokémon Go, Ed Wu, a souligné ce que l’équipe a prévu pour Pokémon Go, révélant qu’ils ont déjà préparé beaucoup de choses pour la prochaine décennie.

En 2026, Pokémon Go atteindra sa première décennie depuis sa sortie, avec des centaines de Pokémon ajoutés, de nouvelles fonctionnalités suscitant des débats parmi les joueurs, et plein d’événements pour vous inciter constamment à essayer de tous les attraper.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour le bonheur de tous les fans, le jeu ne devrait pas ralentir de sitôt. Ed Wu souligne que l’équipe « investit beaucoup pour s’assurer que c’est un excellent jeu et qu’il a des fondations solides pour les dix prochaines années. »

Il a continué à souligner quelques détails sur le prochain anniversaire, ajoutant que Niantic « veut un rafraîchissement qui soit à la hauteur de la prochaine décennie » ce qui inclut « rafraîchir notre système d’avatar avec une expérience améliorée, des actifs mis à jour – un système moderne qui peut offrir plus de personnalisation. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est maintenant clair que Pokémon Go sera loin d’être terminé après sa première décennie, et les joueurs peuvent alors s’attendre à des designs d’avatar supplémentaires, des améliorations de l’expérience, et probablement aussi quelques nouveaux événements excitants.