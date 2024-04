Une loupe est essentielle pour voir cette Ultra-Chimère XXS dans Pokémon Go

Katagami est l’un des points d’intérêt de l’événement en cours Surprises de Taille dans Pokémon Go, et les joueurs découvrent enfin à quel point sa forme XXS (Très Petite) est minuscule.

Les joueurs de Pokémon Go sont choqués de voir à quel point le Katagami XXS est réellement petit dans le jeu.

L’utilisateur Reddit xenonblade17 a partagé une capture d’écran de sa rencontre avec un Katagami XXS dans laquelle le Pokémon semble être peu plus qu’un petit point au centre de l’écran. Si vous zoomez, vous pouvez voir tous les détails qui font de cette Ultra-Chimère ce qu’elle est, mais c’est assez difficile à dire sans littéralement agrandir l’image.

Katagami est déjà un Pokémon assez petit, mesurant normalement juste trente centimètres de haut et pesant 0,1 kilogramme. Les créatures XXS dans Pokémon Go sont de moins de la moitié de la taille normale de l’espèce, ce qui signifie que ce Katagami mesure, au maximum, quinze centimètres de haut.

L’image a suscité des réactions chez les dresseurs quant à la taille minuscule du Pokémon, certains se lamentant sur la difficulté qu’il doit y avoir à lancer des Poké Balls, sans parler de le capturer.

“Mec, j’avais des cauchemars à l’idée de tomber sur un katagami XXS pendant cet événement,” a déclaré l’un.

“Zut, j’avais déjà du mal à toucher celui de taille normale,” a commenté un autre.

D’autres ont imaginé à quoi cette expérience ressemblerait dans le monde Pokémon, plaisantant que “La version d’Alola du jeu trouver une aiguille dans une botte de foin est un katagami XXS dans une botte de foin”

Katagami et d’autres Pokémon exceptionnellement petits et grands sont le centre d’intérêt de l’événement en cours Surprises de Taille, qui se déroule jusqu’au mardi 9 avril. Pendant cette période, l’Ultra-Chimère sera disponible dans les Raids 5 étoiles pour les joueurs de l’hémisphère nord. Surprises de Taille marque également le début de Katagami shiny, Bamboiselle et Sovkipou.

