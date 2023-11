Pokémon Go : Le prix de la Master Ball provoque l’indignation des joueurs

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go sont furieux après que le développeur Niantic ait révélé le prix du contenu de l’Étude Spéciale Master Ball à venir, les fans estimant que c’est “extrêmement cher” pour un objet qu’ils auraient pu obtenir gratuitement.

Dans Pokémon Go, les joueurs ont l’opportunité de compléter des tâches d’Études Spéciales, ce contenu permettant aux joueurs de mettre la main sur des objets exclusifs, des Pokémon, et plus encore.

Alors que la plupart des tâches de Recherche sont gratuites, certaines exclusives exigent que les joueurs déboursent un supplément. Le nouveau contenu payant arrivant dans le jeu appartient à cette catégorie, la tâche d’Étude Spéciale Master Ball.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’Étude Spéciale : Master Ball est une nouvelle tâche d’Étude Spéciale payante qui offre aux joueurs la chance de revenir et de compléter l’Investigation chronométrée de la saison et de s’emparer d’une Master Ball s’ils n’avaient pas réussi à compléter la tâche initialement. Toutefois, la communauté n’est pas vraiment enchantée par son prix.

Avec une étiquette de prix de 9,99€ attachée à la tâche, de nombreux joueurs de Pokémon Go sont furieux que Niantic demande autant d’argent pour une Master Ball.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Sur les réseaux sociaux, les joueurs de Pokémon Go ont réagi au prix élevé de l’Étude Spéciale. “10€ pour une Master Ball et 200k PX, c’est extrêmement cher,” a écrit un utilisateur,

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a ajouté, “Je pensais que c’était 4,99€. Maintenant, c’est 9,99€. Mais c’est quand même plus facile et moins cher que la version limitée dans le temps. Ironique !”

“C’est bien d’avoir cette option, mais ça me dérange un peu,” a ajouté un autre. “Surtout quand on considère qu’il semble être plus facile par rapport à la recherche limitée. Il est vraiment évident qu’il n’y a aucune mention de raids dans la ligne de quête payante.”

L’Étude Spéciale : Master Ball est actuellement disponible à l’achat dans la boutique Pokémon Go, le nouveau contenu arrivant le 22 novembre 2023.

L’article continue après la publicité