Les récompenses “médiocres” de Pokémon Go agacent les joueurs

Alors que les joueurs de Pokémon Go sont de plus en plus remontés contre Niantic, les Études de terrain et leurs récompenses “médiocres” sont dans leur viseur. Ils ont exhorté les développeurs d’y apporter des ajustements.

Lors du lancement de la dixième saison de Pokémon Go, Rising Heroes, Niantic a dévoilé la liste des réjouissances prévues pour le jeu mobile au cours des mois à venir, avec des boss de Raid, des événements et plus encore.

Parmi les Journées Communauté et les nouveaux shiny qui vont faire leur entrée dans le jeu en réalité augmentée au fil des semaines, il a également été confirmé que les récompenses pour avoir complété les différentes Études de terrain resteront les mêmes jusqu’à la fin de la saison, soit jusqu’au 1er juin.

Cela a provoqué de nombreuses réactions négatives de la part des joueurs qui en ont assez de croiser lors de leurs rencontres de Phase d’Étude des Parasect, des Scarabrute, des Ronflex, des Griknot, des Couafarel et des Mucuscule. Ces récompenses qui sont en place depuis le 1er mars sont jugées “médiocres” pour des défis qui prennent une semaine entière à accomplir.

Les Raids ont complètement changé la donne lorsqu’ils ont fait leurs débuts sur Pokémon Go. Auparavant, les joueurs pouvaient obtenir des Pokémon légendaires en accomplissant des tâches d’Études de terrain en sept jours. Désormais, la situation est bien pire, car dans certains cas, seuls des Pokémon qui peuvent être facilement attrapés dans la nature sont proposés.

Les joueurs de Pokémon Go réclament de meilleures récompenses pour les Études de terrain

Dans une récente publication sur Reddit, un internaute a partagé un meme pour se moquer des récompenses actuelles des Études de terrain, mettant en avant que cette monotonie met à rude épreuve les nerfs des joueurs.

De nombreux internautes ont fait écho à son ressenti, s’empressant d’exprimer leur mécontentement face aux récompenses actuelles des Études de terrain dans les commentaires. “J’en ai tellement marre de ces récompenses médiocres”, a commenté l’un d’eux, tandis qu’un autre a déclaré que Couafarel et Parasect étaient “deux des Pokémon les plus inutiles du jeu”.

Bien qu’il y ait sûrement des fans de ces Pokémon parmi les joueurs de Pokémon Go, l’aspect qui exaspère beaucoup la plupart des joueurs est que ces deux Pokémon peuvent apparaître dans la nature … Ils ne sont pas vraiment rares.

De plus, Parasect est l’un des rares Pokémon de la première génération à ne pas avoir de forme shiny dans le jeu mobile …

Même s’il est peu probable que les Pokémon légendaires reviennent comme récompenses des Études de terrain à l’avenir, les joueurs continuent d’exhorter Niantic à offrir de meilleures récompenses pour inciter les joueurs à accomplir ces tâches. Certains internautes ont même confié qu’ils avaient complètement arrêté de les faire, même lorsque les Passes de Raid à distance peuvent faire partie des récompenses.

Il reste encore de longues semaines avant que la prochaine saison de Pokémon Go ne fasse ses débuts. Il n’y a plus qu’à espérer que les récompenses seront plus savoureuses.