Les joueurs de Pokémon Go réclament Engloutyran et Mimiqui pour Halloween

Alors que le mois de septembre touche à sa fin, les joueurs de Pokémon Go tentent de deviner ce qui sera inclus dans l’événement Halloween de cette année, et beaucoup demandent à ce qu’Engloutyran et Mimiqui d’Alola soient de la partie.

Halloween arrive à grands pas dans Pokémon Go, et les joueurs sont impatients de savoir quelles surprises seront au programme. Par le passé, des Pokémon rares de Type Spectre ont été présentés lors de journées communautaires, associés à des recherches spéciales effrayantes.

La journée communautaire prévue pour octobre a déjà été révélée, et l’arrivée de Funécire a été bien accueillie par les joueurs de Pokémon Go. Cependant, plusieurs Types Spectre populaires restent absents, et les joueurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur désir de voir de nouveaux Pokémon débarquer pour l’automne.

L’une de ces prédictions est d’ores et déjà susceptible de se produire. Dans le cadre de la Saison de la Lumière, de nouvelles Ultra-Chimères ont été annoncées dans divers trailers. Cela inclut Engloutyran parmi de nombreuses autres options populaires. Son apparition sur l’écran de chargement de Pokémon Go aux côtés d’autres Pokémon effrayants indique qu’il s’agira très probablement de l’Ultra-Chimère des Raids 5 étoiles du mois à venir.

Les joueurs de Pokémon Go demandent Mimiqui d’Alola

Cependant, il existe un Pokémon encore plus demandé qui n’est pas encore arrivé sur Pokémon Go : le mystérieux et effrayant Mimiqui. Le petit Pokémon de type Spectre est connu pour son déguisement de Pikachu trop mignon, et pour sa description dans le Pokédex qui indique que sa vraie forme est si terrifiante qu’elle tue le dresseur sur le champ.

Sur Twitter, beaucoup ont offert leurs prédictions pour le prochain événement d’Halloween, et l’apparition de Mimiqui d’Alola figure en haut de la liste de la plupart des joueurs.

“C’est presque garanti à 100%, je suis tellement excité pour le mois d’octobre et l’annonce d’Halloween !”, a déclaré un internaute.

D’autres joueurs sont simplement excités par la possibilité de voir apparaître des Pokémon légendaires comme Giratina et Darkrai, bien que la probabilité de leur apparition figure parmi d’autres options comme l’arrivée d’Engloutyran, elle a suscité un certain scepticisme.

Indépendamment des Pokémon qui seront ajoutés à l’événement d’Halloween cette année, les joueurs sont optimistes quant à un mois d’octobre bien rempli. Reste à voir si l’événement sera à la hauteur des attentes des joueurs.