Une joueuse de Pokémon Go envisage de rompre à cause d’un Morphéo manqué

Une joueuse de Pokémon Go a pris très au sérieux le fait de ne pas avoir capturé un Pokémon, débattant maintenant si elle devrait mettre fin à sa relation à cause d’un Morphéo manqué.

Pokémon Go est un jeu communautaire, ce qui signifie que de nombreux couples apprécient le titre ensemble, souvent en échangeant des Pokémon, en complétant des tâches, des Raids, et en combattant dans des arènes ensemble.

Ainsi, beaucoup considèrent leur expérience comme un jeu d’équipe. Lorsqu’un des deux trouve un Pokémon qu’ils recherchaient en tant que paire, ils visent tous les deux à le capturer.

Cependant, cela ne s’est pas étendu à un couple, une joueuse ayant demandé à la communauté si elle devrait mettre fin à sa relation avec son petit ami à cause d’un Morphéo manqué.

Un Morphéo manqué dans Pokémon Go faillit causer une rupture

“Ça semble sévère… mais je sais que mes gens me soutiendront,” a commencé la joueuse de Pokémon Go, partageant son histoire de chagrin sur Reddit.

“C’est arrivé ce matin.. aux petites heures, moi endormi, les chats endormis, le monde était tranquille. Il a fait anormalement chaud dans ma région, les espoirs de collecter ce dernier Morphéo de neige s’amenuisaient de jour en jour,” a-t-elle écrit.

“Mon petit ami et moi avons des horaires de sommeil légèrement décalés, et il m’est arrivé de me connecter à son Pokémon Go pendant qu’il dort si je vois quelque chose d’important dont il a besoin sur l’application.”

“Et pourtant, peu de temps après mon réveil ce matin, cet homme décide de lâcher décontracté ‘oh hey, j’ai attrapé un Morphéo de neige ce matin.’ Excusez-moi ? Je n’ai pas ressenti ce genre de trahison depuis des années… des décennies… il savait que j’en avais besoin aussi et qu’a-t-il fait ? Rien. Que dalle. Nada. Néant. Il m’a abandonnée, et la sainteté de notre relation,” a plaisanté la joueuse, leur demandant ensuite ce qu’ils devraient faire et s’ils devraient mettre fin à leur relation.

Les Morphéos font partie de l’événement Semaine Météo, qui demande aux joueurs de capturer chaque type de Morphéo dans le jeu. Cependant, chacun est limité à apparaître seulement dans certains types de météo, et de nombreux fans critiquent sa disponibilité et sa rareté dans certains pays.

Cela rend cette opportunité manquée extrêmement difficile pour le joueur et la “trahison” d’autant plus forte.

Un utilisateur a plaisanté, “Relâchez-le dans la nature,” tandis qu’un autre a commenté que la joueuse devrait “le transférer au professeur,” faisant référence au Professeur Chen du jeu.

D’autres ont ri que la trahison était “un motif légal de divorce. Je pense qu’un juge serait de votre côté.”

Perdre un Pokémon n’est pas un motif légal de divorce, mais cela peut certainement le sembler quand vous avez cherché un Pokémon rare comme Morphéo pendant l’événement Semaine Météo.