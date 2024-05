Comment obtenir Marshadow dans Pokémon Go : Capture, shiny, stats…

Le Pokémon mythique Marshadow fera ses débuts dans Pokémon Go au début de la célébration du Go Fest 2024. Voici donc comment les dresseurs peuvent l’attraper et s’il peut être shiny ou non.

Pokémon Go a introduit de nombreux monstres mythiques au fil des années, comme Celebi, Shaymin, Darkrai, et bien d’autres, et maintenant Marshadow rejoindra l’événement Go Fest 2024.

Pour les joueurs se demandant comment ils peuvent obtenir ce Pokémon de type Combat/Spectre de la région d’Alola et s’il peut être shiny ou non, voici les détails.

En tant que Pokémon mythique spécial, Marshadow ne sera disponible que lors de certains événements.

Le premier événement où les dresseurs pourront rencontrer Marshadow est la célébration du Pokémon Go Fest 2024. Les dresseurs qui achètent des billets pour les événements en personne à Sendai, Madrid, ou New York auront accès à une quête de Recherche Spéciale offrant une rencontre avec Marshadow.

Heureusement, Marshadow ne sera pas limité aux événements en personne. Les dresseurs participant au Go Fest 2024 : Global pourront également acheter un billet pour accéder à la même quête de Recherche Spéciale.

Le Pokémon Go Fest 2024 : Sendai commencera le 30 mai 2024, et l’événement mondial en ligne de deux jours débutera le 13 juillet 2024, donc les joueurs auront de nombreuses occasions d’obtenir un Marshadow dans le jeu.

Marshadow peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Actuellement, on ne sait pas si Marshadow sera disponible en version shiny ou non lors de ses débuts à l’événement Pokémon Go Fest 2024.

Dans le passé, des événements majeurs comme celui-ci ont offert aux dresseurs la possibilité d’acheter des billets de Recherche Masterwork, qui ont mené à des rencontres avec des Pokémon shiny. Nous mettrons à jour ce guide si c’est le cas pour Marshadow.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Marshadow dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Combat/Spectre, Marshadow a les statistiques suivantes dans le jeu :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 265 190 207 4217

Attaques immédiates de Marshadow

Inconnu

Attaques chargées de Marshadow

Lutte (Normal)

Résistances de Marshadow

Poison

Roche

Normal

Combat

Insecte

Faiblesses de Marshadow

Vol

Spectre

Psy

Fée

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Marshadow dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la liste ci-dessous :

