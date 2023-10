Un fan soumet une brillante idée pour améliorer les Pokémon de départ

Dans un fil Reddit discutant des attaques actuellement indisponibles que les fans aimeraient donner à leurs Pokémon, un joueur a partagé une idée brillante qui rendrait les Pokémon de départ encore meilleurs.

Les Pokémon de départ sont souvent parmi les plus populaires de leur génération. La plupart commencent petits et mignons, mais deviennent plus grands et plus robustes grâce à l’entraînement, ce qui met vraiment en valeur l’essence de ces jeux.

Bien que de nombreux joueurs gardent leur Pokémon de départ comme un élément fixe de leur équipe, ces Pokémon ne sont pas toujours les meilleures options.

Cependant, dans un fil Reddit discutant de l’attaque que les joueurs aimeraient donner aux Pokémon qu’ils ne peuvent pas apprendre actuellement, un joueur a partagé une idée brillante qui améliorerait considérablement les départs.

Un fan suggère que tous les Pokémon de départ devraient avoir accès à l’attaque Faux-Chage

Le fil lui-même pose une question simple : Si vous pouviez magiquement donner à un Pokémon non-légendaire une attaque non-signature, laquelle choisiriez-vous ?

L’utilisateur qui a commencé le fil a proposé de donner à Arcanin de Hisui l’attaque de type Plante Martobois. Cela contrerait la plupart des faiblesses du Pokémon et tirerait parti de sa Capacité Cachée, qui annule les dégâts de recul.

D’autres suggestions contrecarrent également les faiblesses ou les défauts existants des Pokémon, les rendant éventuellement OP dans le processus.

Cependant, la meilleure idée vient de dbcowie, qui fait une suggestion simple.

Faux-Chage n’est, de par sa conception, pas l’attaque la plus puissante. C’est une attaque physique de type Normal avec seulement 40 de puissance. Ce qui la rend unique, c’est qu’elle ne peut pas mettre K.O. un Pokémon, laissant toujours la cible avec au moins 1PV – la rendant parfaite pour la capture de Pokémon.

Donner cette attaque à tous les départs aurait beaucoup de sens. Cela leur donnerait une utilité supplémentaire, permettant aux joueurs de continuer à utiliser leur partenaire d’origine pour ajouter à leur équipe. Les joueurs font souvent monter de niveau leurs Pokémon de départ plus rapidement que les autres Pokémon, les rendant trop forts pour être amenés dans des rencontres sauvages où l’objectif n’est pas de mettre K.O. la cible.

Certains Pokémon de départ et lignées de départ apprennent déjà Faux-Chage via une CT (ou, dans les cas de Massko et Jungko, en montant de niveau), mais l’étendre à tous assurerait que chaque dresseur a un Pokémon avec accès à cette attaque utile.

De plus, avec la façon dont les jeux plus récents comme Légendes Pokémon : Arceus et Pokémon Écarlate et Violet gèrent l’apprentissage, la suppression et la réapprentissage des attaques, il est facile de changer les attaques d’un Pokémon en fonction de l’objectif actuel.

Bien que nous ne verrons probablement pas ce changement dans le DLC Le Disque Indigo – qui est prévu pour ramener tous les Pokémon de départ précédents – c’est définitivement quelque chose que Game Freak devrait considérer pour la 10e Génération de Pokémon.