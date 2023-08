Événement Marécage toxique de Pokémon Go : dates, Raids Obscurs, Venalgue et plus

Niantic a annoncé l’arrivée imminente d’un nouvel événement pour permettre aux dresseurs de tenter d’obtenir certains des Pokémon mis en lumière lors du Go Fest 2023 : New York City. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement Marécage toxique dans Pokémon Go.

Après les événements de Londres et Osaka, les joueurs de New York City sont prêts à célébrer le Pokémon Go Fest 2023. Les détenteurs d’un billet bénéficieront de nombreux avantages tout en explorant la ville et ses parcs, mais les dresseurs du monde entier auront également l’opportunité d’attraper des Pokémon très recherchés.

L’événement Marécage toxique poussera sous les feux des projecteurs un certain nombre des Pokémon qui parcourront les rues de New York. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur cet événement pour en profiter pleinement.

Quand a lieu l’événement Marécage toxique de Pokémon Go ?

L’événement Marécage toxique de Pokémon Go aura lieu du samedi 19 août 2023 à 10h au mardi 22 août 2023 à 20h, heure locale.

Le Pokémon Go Fest 2023 se déroulera à New York City du 18 août au 20 août, donc les joueurs du monde entier auront un petit aperçu de ce qui les attend grâce à cet événement.

Quelles sont les rencontres sauvages au programme ?

L’événement Marécage toxique de Pokémon Go mettra en avant un certain nombre des Pokémon de type Poison et Dragon qui apparaîtront lors du Pokémon Go Fest : New York City. Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage :

Nosferapti*

Mimitoss*

Tentacool*

Minidraco*

Arakdo*

Gloupti*

Rapion*

Coupenotte*

Venalgue*

Ptyranidur*

Sonistrelle*

La version chromatique de Venalgue fera ses débuts dans Pokémon Go avec l’événement Marécage toxique. Ainsi, tous les Pokémon de la liste sans exception peuvent apparaître sous leur forme chromatique pendant l’événement.

Raids de l’événement Marécage toxique de Pokémon Go

L’événement Marécage toxique de Pokémon Go proposera des Raids spéciaux ainsi que de nouveaux Raids Obscurs.

Raids 3 étoiles

Smogogo de Galar*

Drakkarmin*

Boumata*

Raids 1 étoile

Tadmorv*

Tadmorv d’Alola*

Qwilfish de Hisui

Farfuret de Hisui

Raids Obscurs 3 étoiles

Nidoran femelle Obscur*

Onix Obscur

Farfuret Obscur*

Raids Obscurs 1 étoile

Nosferapti Obscur

Malosse Obscur

Poichigeon Obscur

Rencontres de missions d’Étude de terrain

Les joueurs de Pokémon Go pourront s’attaquer à des tâches d’Étude de terrain sur le thème de l’événement ainsi qu’à une Étude ponctuelle gratuite au cours de l’événement Marécage toxique.

Les dresseurs qui font tourner les PokéStops pendant l’événement recevront des tâches d’Étude de terrain qu’ils pourront accomplir pour rencontrer Tadmorv, Minidraco, Kraknoix, Venalgue, Sonistrelle et Vorastérie. Les dresseurs chanceux pourront les rencontrer sous leur forme chromatique, à l’exception de Vorastérie.

L’Étude ponctuelle gratuite quant à elle donnera aux dresseurs des tâches axées sur les raids pour des rencontres avec des Pokémon de type Poison et Dragon, dont Bébécaille. Il faudra néanmoins terminer toutes les tâches avant le mardi 22 août 2023 à 20h pour profiter des récompenses.

Bonus de l’événement

Ces bonus seront actifs pendant l’événement Marécage toxique de Pokémon Go :