Comment se préparer pour le Pokémon Go Fest 2023 | Jour 2

Le Pokémon Go Fest : Monde Entier est un événement incontournable, permettant à tous les dresseurs de profiter de deux jours chargés en contenu. Voici notre guide du jour 2.

Suite aux festivités à Londres, Osaka et New York, il est temps pour le Pokémon Go Fest 2023 de voir les choses en grand avec un grand final mondial !

Pendant deux jours, les dresseurs du monde entier pourront participer à la fête, en capturant des Pokémon rares à la pelle, en affrontant de puissants Pokémon légendaires dans les Raids, ou encore en dénichant les nouveaux shiny de l’event. Le tout, bien évidemment, sous l’effet de nombreux bonus.

Dans cet article, nous détaillons tout ce que vous devez savoir sur le jour 2 du Pokémon Go Fest 2023 : Monde Entier.

Sommaire

Niantic

Le jour 2 du Pokémon Go Fest 2023 prendra place le dimanche 27 août 2023, de 10h à 18h (heure locale). Pendant ces 8 heures, les dresseurs du monde entier pourront profiter de nombreux avantages.

N’oubliez pas que le Pokémon Go Fest 2023 Global débute dès le samedi 26 août. Pour plus d’informations, consultez notre article dédié au jour 1 de l’événement.

Le Pokémon Go Fest est un événement passionnant, mais aussi terriblement court. Pour profiter au maximum des festivités, mieux vaut se préparer à l’avance pour ne pas perdre de temps le jour j.

Choisissez un secteur actif pour vous balader le 27 août. Si vous le pouvez, privilégiez les zones de jeu avec de nombreux PokéStops et Arènes pour profiter au maximum de l’event

Préparez-vous à affronter Méga-Rayquaza en Raid ! Peaufinez dès maintenant votre équipe, avec de puissants Pokémon capables de contrer le Méga-Pokémon légendaire.

Faites le plein de Poké Balls, Super Balls et Hyper Balls. Vous croiserez de nombreux Pokémon rares durant le Pokémon Go Fest, il serait dommage de ne pas pouvoir les attraper

Faites de la place dans votre stockage de Pokémon. Cela vous évitera de perdre du temps à trier vos Pokémon au beau milieu de l’event

Contenu gratuit du Pokémon Go Fest : Monde Entier | Jour 2

Niantic

Sans débourser le moindre centime, les joueurs de Pokémon Go pourront profiter du Pokémon Go Fest 2023 et de son avalanche de contenu. Voici ce qui vous attend lors du jour 2.

Débuts de Méga-Rayquaza

Après avoir pointé le bout de son nez lors des événements de Londres, Osaka et New York, Méga-Rayquaza va enfin devenir disponible pour les dresseurs du monde entier, sans avoir besoin d’acheter le billet du Pokémon Go Fest.

Vous pourrez affronter ce Pokémon iconique dans les Méga-Raids de l’événement, mais aussi des météorites pour Méga-évoluer Rayquaza grâce à une Étude spéciale qui vous sera donnée pendant le Pokémon Go Fest.

Après avoir acquis une Météorite, vous pourrez également apprendre l’attaque exclusive Draco-Ascension à Rayquaza. En plus d’être une attaque chargée surpuissante de type Vol, Draco-Ascension est un prérequis Méga-évoluer Rayquaza.

Pokémon sauvages

De très nombreux Pokémon rares pointeront leur bout du nez lors de l’événement. Si le jour 1 du Pokémon Go Fest met en place un système de rotation des habitats, ce n’est pas le cas du jour 2.

Cela signifie que tous les Pokémon suivants pourront être trouvés à l’état sauvage tout au long de l’éve

Pikachu coiffé d’une couronne en quartz*

Mélofée*

Excelangue*

Scarhino*

Écrémeuh*

Chenipotte*

Chuchmur*

Skitty*

Lovdisc*

Sancoki Mer Orient*

Laporeille*

Nanméouïe*

Trompignon*

Spododo

Pikachu coiffé d’une couronne en pyrite*

Sabelette*

Taupiqueur d’Alola*

Psykokwak*

Girafarig*

Caratroc*

Kraknoix*

Griknot*

Hippopotas*

Charpenti*

Statitik*

Opermine*

Galvaran*

Larvibule

Pikachu coiffé d’une couronne en malachite*

Chenipan*

Chétiflor*

Insécateur*, Ronflex coiffé d’un chapeau de Cowboy*

Mimigal*

Rémoraid*

Rosélia*

Blizzi*

Doudouvet*

Grindur*

Limonde*

Gouroutan*

Mimantis

Pikachu coiffé d’une couronne en aigue-marine*

Hypotrempe*

Lokhlass*

Marill*

Qulbutoké*

Carvanha*

Barloche*

Draby*

Terhal*

Sancoki Mer Occident*

Chovsourir*

Tritonde*

Mucuscule*

Vorastérie

* Pokémon disponible en version shiny

Programme des Raids

Voici les Pokémon que vous pourrez trouver dans les Raids durant le jour 2 du Pokémon Go Fest Global :

Niveau de Raid Boss de Raid Raid 1 étoile Mucuscule*, Pikachu coiffé d’une couronne en quartz*, Pikachu coiffé d’une couronne en pyrite*, Pikachu coiffé d’une couronne en malachite*, Pikachu coiffé d’une couronne en aigue-marine* Raid 2 étoiles Strassie Raid 3 étoiles Ronflex coiffé d’un chapeau de Cowboy* Méga-Raid Méga-Rayquaza* Primo-Raid Primo-Groudon*, Primo-Kyogre*

Nouveaux Pokémon shiny

Les chasseurs de shiny vont avoir fort à faire durant le Pokémon Go Fest. En effet, ce sont pas moins de 5 Pokémon dont la forme shiny sera inaugurée durant l’événement :

Mucuscule shiny

Statitik shiny

Gouroutan shiny

Sancoki Mer Orient shiny

Sancoki Mer Occident shiny

Attaques exclusives

Le Pokémon Go Fest est également l’occasion d’évoluer vos Pokémon afin de leur faire apprendre des attaques exclusives. Ces dernières peuvent radicalement améliorer l’efficacité de certains monstres, et en faire des machines de guerre en Raid comme en PvP.

Voici les attaques exclusives du Pokémon Go Fest 2023 :

Évolution de Pokémon Attaque exclusive Chrysacier > Papillusion Piqûre (Attaque rapide) Sabelette > Sablaireau Tranche-Nuit (Attaque chargée) Mélofée > Mélodelfe Écras’Face (Attaque rapide) Vibraninf > Libégon Telluriforce (Attaque chargée) Drackhaus > Drattak Colère (Attaque chargée) Métang > Métalosse Poing Météore (Attaque chargée) Rosélia > Roserade Balle Graine (Attaque rapide) et Ball’Météo Feu (Attaque chargée) Excelangue > Coudlangue Plaquage (Attaque rapide)

Bonus d’événement

Que serait un événement sans d’incroyables bonus ? Voici les bonus qui vous accompagneront lors du Go Fest 2023 :

Les Modules Leurres activés dureront une heure

Dégâts bonus d’amitié lors des raids x2

Les Dresseurs pourront profiter d’une Étude de terrain sur le thème des différents habitats Pokémon

Les Raids à distance seront disponibles en illimité du samedi 26 août à minuit au dimanche 27 août 2023 à 23 h 59 (heure locale).

Prenez des photos au cours de l’événement, vous ne savez jamais qui pourrait apparaître !

Contenu avec billet du Pokémon Go Fest : Monde Entier | Jour 2

Niantic

Acheter un billet pour le Pokémon Go Fest 2023 permet de profiter d’encore plus de fonctionnalité lors de cet événement déjà hors norme.

Étude spéciale Méga-Rayquaza et Méga-Diancie

Le dimanche 27 août, les dresseurs disposant d’un billet recevront une Étude spéciale dédiée au surpuissant Méga-Rayquaza. Cette dernière permettra de récupérer encore plus de Météorites pour faire Méga-évoluer Rayquaza.

De plus, l’Étude spéciale de Méga-Diancie sera toujours d’actualité, avec de la Méga-énergie à gogo à récupérer dans les Raids Strassie.

Défis communautaires

À chaque heure, les détenteurs de billets pourront participer à un défi collectif. Si les dresseurs parviennent à remplir à temps l’objectif du défi, ils pourront alors profiter d’un bonus pour le reste de l’heure.

Pokémon attirés par l’encens

L’Encens est un excellent outil pour rencontrer plus de Pokémon sur Pokémon Go, et cet objet est encore plus utile lors du Pokémon Go Fest !

Les joueurs détenteurs d’un billet verront apparaitre les Pokémon suivants lorsqu’ils sont sous l’effet de l’Encens.

Habitat Pokémon attirés par l’Encens Terrarium quartz Caninos de Hisui, Zarbi A*, Zarbi D*, Zarbi I*, Zarbi M*, Zarbi N*, Zarbi O* Sables pyrite Scalpion*, Zarbi A*, Zarbi D*, Zarbi I*, Zarbi M*, Zarbi N*, Zarbi O* Étendue sauvage malachite Vortente, Zarbi A*, Zarbi D*, Zarbi I*, Zarbi M*, Zarbi N*, Zarbi O* Rivages aigue-marine Pachirisu, Zarbi A*, Zarbi D*, Zarbi I*, Zarbi M*, Zarbi N*, Zarbi O*

Bonus d’événement

En plus des bonus d’événements gratuits, les détenteurs d’un billet auront les avantages suivant :

Plus de chances de rencontrer un Pokémon chromatique

Effectuez jusqu’à six Échanges spéciaux par jour

Améliorez votre médaille de Collectionneur d’élite en terminant des Défis de collection sur le thème des habitats.

Jusqu’à 9 passes de Raids gratuits en faisant tourner les PhotoDisques dans les Arènes

Œufs spéciaux de 7 km

Cosmétiques

Les détenteurs d’un billet pour le Pokémon Go Fest 2023 gagneront un T-shirt Diancie et la pose Carte au trésor.

En attendant le coup d’envoie du Go Fest 2023 : Monde Entier, retrouvez notre sélection de guides Pokémon Go :

