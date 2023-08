Comment obtenir Gloupti dans Pokémon Go ?

Alors que l’événement Marais Toxique a récemment fait ses débuts dans Pokémon Go, les dresseurs profitent de l’augmentation du taux d’apparition des Pokémon de type Poison pour enrichir leur Pokédex. Voici comment attraper Gloupti.

Alors que le Festival Pokémon Go 2023 : New York a tiré sa révérence, l’événement Marais toxique a pris le relais, poussant sous les feux des projecteurs un certain nombre des Pokémon qui ont parcouru les rues de New York.

Un de ces Pokémon de type Poison est Gloupti, qui est apparu pour la première fois dans les titres de la 3ème génération. Voici la marche à suivre si vous souhaitez l’ajouter à votre Pokédex.

Niantic

Jusqu’au 22 août 2023 à 20h (heure locale), des Pokémon comme Minidraco, Arakdo, Venalgue, Sonistrelle ou Gloupti apparaissent plus fréquemment à l’état sauvage. Les joueurs de Pokémon Go ont plus de chances de trouver un Gloupti dans des zones herbeuses telles que les jardins ou les parcs.

Peut-il être chromatique ?

La bonne nouvelle c’est que la version chromatique de Gloupti est disponible dans Pokémon Go. Contrairement à son apparence verte normale, le corps de la version Shiny de Gloupti devient bleu.

Gloupti a-t-il une évolution ?

Dans Pokémon Go, Gloupti évolue en Avaltout en échange de 50 Bonbons. Étant donné que Gloupti apparaît plus fréquemment au cours de l’événement Marais toxique, c’est l’occasion idéale pour accumuler un maximum de bonbons.

Pour accélérer le processus, n’hésitez pas à utiliser des baies Nanana.