Pokémon Go retire la limitation des Raids à Distance pour la Go Fest : les joueurs jubilent

Le studio Niantic a annoncé qu’il n’y aurait aucune limitation des Raids à distance lors de l’event Pokémon Go Fest 2023 : Monde Entier.

Le Pokémon Go Fest 2023 a été un immense succès, avec des festivités à Londres, Osaka et New York. Cependant, les événements en personne ont été entachés de quelques problèmes, comme des soucis de réseau qui ont affecté certains joueurs à New York.

Si vous n’avez pas pu assister à l’une des dates du Go Fest en personne, vous pourrez toujours participer à l’événement Monde Entier du 26 au 27 août. Cet événement marquera la première apparition de Diancie dans l’application mobile.

Avant le Go Fest 2023 : Monde Entier, Niantic a révélé qu’aucune limite du nombre de participation aux Raids à distance ne sera appliquée pendant l’événement – et les fans sont ravis.

Niantic supprime la limite des Pass de Raid à distance pour le Go Fest

Sur Twitter, le compte Niantic Support a annoncé que les joueurs pourraient participer à un nombre illimité de Raids à distance à l’occasion du Go Fest 2023 : Monde Entier. Cependant, ils ne pourront toujours détenir qu’un nombre limité de Passes de Raid à distance dans leur sac d’objets à un moment donné.

En réponse à cette annonce, plusieurs dresseurs ont remercié Niantic pour cette décision, la considérant comme un pas dans la bonne direction.

“Hey. C’est un bon début. Merci”

Un joueur a déclaré que c’était la “meilleure chose” que Niantic avait faite de toute l’année. Il espérait également que cette décision marque le retour des Raids à distance illimités au lieu de la limite actuelle de cinq par jour.

D’un autre côté, d’autres joueurs de Pokémon Go souhaitaient que le développeur fasse encore plus. Par exemple, un utilisateur a suggéré que Niantic ramène le prix d’origine des Pass de Raid à distance. Une autre personne a répondu en spéculant que le prix pourrait être réduit pour le Go Fest.

En avril 2023, de nombreux dresseurs ont organisé un boycott contre Niantic pour protester contre l’augmentation du prix des Passes de Raid à distance. Le coût est passé de 100 Pokécoins à 195, ce qui a particulièrement contrarié les joueurs handicapés et ceux vivant dans les zones rurales, dont l’activité en Raid est extrêmement dépendante des Raids à distance.