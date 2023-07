Le Semaine Aventure de Pokémon Go facilite grandement l’Étude de Meltan

L’Étude spéciale Let’s Go Meltan donne du fil à retordre à de nombreux joueurs de Pokémon Go. Néanmoins, l’arrivée de la Semaine Aventure pourrait aider bien des dresseurs.

Niantic est réputé pour proposer des tâches Études particulièrement longues qui mettent à rude épreuve la patience des dresseurs souhaitant s’y frotter. Il y a peu, une nouvelle Étude intitulée Tout-en-un a été lancée et prendra probablement des mois à compléter.

Parmi ces quêtes particulièrement longues – et parfois un peu laborieuse – on retrouve Let’s Go Meltan, une Étude spéciale permettant notamment de rencontrer Meltan.

Heureusement pour ceux qui sont bloqués sur Let’s Go Meltan, un événement à venir devrait enfin vous permettre d’avancer dans votre quête en facilitant énormément la phase 8 qui pose tant de problèmes.

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go sur le point de recevoir de l’aide pour Let’s Go Meltan

En 2018, Niantic a lancé l’Étude Spéciale Let’s Go Meltan dans Pokémon Go. Cet ensemble de défis est assez long et nécessite aux joueurs de compléter une collection d’objectifs basés sur les captures, de participer à des combats d”Arène et de faire tourner des PokéStops, entre autres choses.

La huitième partie de la Recherche Spéciale Let’s Go Meltan peut être un peu délicate pour certains, car elle nécessite de capturer deux Amonita ou Kabuto, deux Lilia ou Anorith, et un Ptéra. Pour ceux qui n’ont pas encore rencontré ces Pokémon fossiles, la prochaine Semaine d’Aventure devrait être un véritable soulagement.

L’article continue après la publicité

La prochaine Semaine d’Aventure Pokémon Go offrira aux joueurs une chance accrue de rencontrer ces Pokémon, ce qui suscite l’enthousiasme de plusieurs joueurs qui n’ont pas encore terminé l’Étude Spéciale de Meltan.

Un joueur sur Reddit s’est exclamé, “ATTENDS QUAND !?! Je suis bloqué sur [Let’s Go Meltan] depuis trois ans maintenant.”

Let’s Go Meltan récompense les joueurs avec une rencontre avec Meltan, mais il est important de préciser qu’il existe une autre méthode pour rencontre ce Pokémon fabuleux. En effet, la Boîte Mystère permet de facilement rencontrer des dizaines de Meltan !