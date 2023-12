Ce joueur de Pokémon Go réalise une capture de shiny super rare

Un joueur de Pokémon Go a partagé sa chance incroyable, puisqu’il a capturé l’un des Pokémon shiny les plus rares de toute la franchise.

Il fut un temps où la franchise Pokémon rendait incroyablement difficile la rencontre de Pokémon shiny. Vous pouviez jouer à chaque entrée principale de la série à partir de la Gén 2 et ne jamais rencontrer un seul shiny, à part ceux obligatoires, comme le Léviator rouge dans Pokémon Or & Argent.

Dans les jeux modernes, il est beaucoup plus facile de rencontrer des Pokémon shiny, grâce à différentes méthodes qui augmentent leur probabilité d’apparition, comme débloquer le Charme Chroma ou utiliser la méthode Masuda lors de la reproduction de Pokémon.

Les joueurs de Pokémon Go ont le plus de facilités à rencontrer des Pokémon shiny en raison d’un taux de rencontre naturellement plus élevé et d’événements réguliers qui augmentent encore plus cette chance. Pourtant, certains Pokémon shiny sont ridiculement difficiles à trouver.

Un chanceux joueur de Pokémon Go capture un Apitrini shiny femelle rare

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a partagé sa bonne fortune incroyable, puisqu’il a capturé un Apitrini shiny femelle, qui est l’un des Pokémon shiny les plus difficiles à rencontrer dans toute la série, y compris les jeux principaux.



“La principale raison pour laquelle c’est important”, a expliqué l’auteur, “c’est parce que les Apitrini femelles ont 1 chance sur 8. Combinez cela avec les chances de shiny, 1 sur 500, cela donne 1 chance sur 4000 d’obtenir un Apitrini shiny femelle dans Pokémon Go.”

La raison pour laquelle les Apitrini femelles sont si prisées est qu’elles sont les seules à pouvoir évoluer. Les Apitrini femelles peuvent évoluer en Apireine, tandis que les Apitrini mâles ne peuvent pas évoluer.

Cela signifie que si vous voulez une Apireine shiny, vous devez capturer un Apitrini shiny femelle, qui a beaucoup moins de chances d’apparaître que ses homologues mâles.

Heureusement, les joueurs de Pokémon Go ont plus de facilité à capturer des Apitrini shiny que les joueurs des jeux principaux Pokémon. Pour commencer, vous pouvez repérer les Apitrini femelles sur la carte, car elles ont un carré rouge sur la tête. Pokémon Go a également un taux de rencontre shiny naturellement plus élevé que les jeux principaux.

Un Apitrini shiny femelle est l’un des Pokémon les plus précieux de la série, même si Apireine n’est pas une bête de compétition. La rareté pure de rencontrer ces Pokémon les rend désirables dans l’esprit de nombreux joueurs, même si c’est juste pour un schéma de couleurs alternatif et quelques étoiles scintillantes.