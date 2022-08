Comment obtenir Larvibule, Chrysapile et Lucanon dans Pokémon Go | Capture, évolution, shiny…

Larvibule est arrivé sur Pokémon Go à l’occasion de l’événement Insectomania ! Découvrez comment le capturer et le faire évoluer en Chrysapile et Lucanon.

L’événement Pokémon Go Insectomania fait son grand retour en 2022, mettant à l’honneur le type Insecte qui, il faut bien l’avouer, ne jouit pas d’une popularité énorme.

L’un des ajouts les plus attendus de l’event est bien évidemment l’arrivée d’une puissante lignée évolutive de Pokémon. En effet, Larvibule, Chrysapile et le puissant Lucanon ont rejoint le Pokédex.

Ces Pokémon peuvent-ils être shiny ? Comment capturer et faire évoluer Larvibule et Chrysapile ? On vous explique tout !

Sommaire

Niantic Profitez de l’event Insectomania pour obtenir Lucanon !

Comment capturer Larvibule dans Pokémon Go

Il existe plusieurs façons d’obtenir Larvibule actuellement :

Le trouver dans la nature et le capturer (Larvibule est disponible dans la nature pendant tout l’événement Insectomania)

Le rencontrer en récompense des Études de Terrain pendant l’événement insectomania

En récompense du défi de capture Insectomania

Le façon la plus simple d’obtenir Larvibule actuellement semble tout simplement être de se balader pour en capturer. N’hésitez pas à utiliser des Leurres ou de l’Encens pour en croiser plusieurs : vous en aurez besoin pour le faire évoluer !

Niantic

Comment faire évoluer Larvibule en Chrysapile et Lucanon

Faire évoluer Larvibule en Chrysapile est on ne peut plus simple et habituel. En effet, il vous suffira de réunir un Larvibule et 25 Bonbons Larvibule pour déclencher l’évolution.

Si vous avez des difficultés pour réunir les 25 Bonbons, pensez à utiliser des Baies Nanana lorsque vous rencontrez un Larvibule, afin d’obtenir plus de Bonbons. Il est également possible d’utiliser des Super Bonbons, même s’il est recommandé de garder ces derniers pour des évoluer des Pokémon rares.

Pour faire évoluer votre Chrysapile en Lucanon, vous aurez besoin de 100 Bonbons Larvibule, mais aussi d’un Module Leurre Magnétique. En effet, il est nécessaire d’être dans la zone d’effet de ce Leurre bien particulier pour déclencher l’évolution.

Larvibule, Chrysapile et Lucanon peuvent-ils être shiny ?

Niantic

Malheureusement, Larvibule, Chrysapile et Lucanon n’ont pas encore de version shiny dans Pokémon Go.

Il est néanmoins probable que ces Pokémon chromatiques apparaissent à l’occasion d’un prochain événement. Si vous souhaitez absolument vous pavaner avec un Lucanon shiny, nous vous conseillons de faire un stock de Bonbons Larvibule et d’attendre patiemment que la version shiny soit intégrée au jeu.