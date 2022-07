Comment obtenir Coquiperl sur Pokémon Go | Capture, évolution et plus

Isabelle Thierens . Dernière mise à jour: 25 juil. 2022

Alors qu’il faut s’armer de patience pour réussir à mettre la main sur un Coquiperl dans Pokémon Go, et qu’il est complexe à faire évoluer, voici quelques astuces pour y parvenir sans y laisser votre santé mentale.

Coquiperl a fait ses premiers pas sur Pokémon Go en février 2019 à l’occasion d’une Étude ciblée. S’il n’est pas rare de le croiser lors d’un événement, au quotidien, c’est une tout autre histoire.

Le Pokémon de Type Eau de troisième génération se fait très rare en jeu, au point qu’on pourrait presque douter de son existence et comme si cela ne suffisait pas, ce n’est pas une mince affaire non plus de le faire évoluer.

Sachant que Coquiperl n’est pas disponible dans les œufs, la manière la plus simple d’en obtenir un sur Pokémon Go est de le capturer au cours d’un événement.

Il est également possible de le croiser à l’état sauvage en se baladant à proximité de zones d’eau comme les rivières ou les lacs, mais ça reste plutôt rare.

Coquiperl possède 2 évolutions différentes : Serpang et Rosabyss. Si les dresseurs étaient habitués à obtenir un Rosabyss grâce à une Écaille Océan et un Serpang avec une Dent Océan, sur Pokémon Go, la situation est légèrement différente.

Niantic Coquiperl peut évoluer soit en Serpang, soit en Rosabyss sur Pokémon Go.

Avec 50 bonbons, il est possible de faire évoluer Coquiperl en Serpang ou bien en Rosabyss. Là où le bât blesse, c’est qu’il s’agit d’une évolution aléatoire. Il n’existe pour l’heure aucune astuce pour obtenir l’un ou l’autre, c’est 1 chance sur 2.

Coquiperl a-t-il une forme shiny sur Pokémon Go ?

La bonne nouvelle c’est que depuis son arrivée en 2019 Coquiperl a une version chromatique.

Niantic Les versions chromatiques de Coquiperl, Rosabyss et Serpang.

En version chromatique, la perle de Coquiperl devient jaune au lieu de rose et son coquillage devient violet au lieu de son bleu habituel.

Serpang et Rosabyss quant à eux deviennent respectivement vert et jaune.