Ce bug visuel de Voltali sur Pokémon Go le rend parfait pour Halloween

Les joueurs de Pokémon Go ont découvert un bug visuel en jeu qui donne à Voltali un aspect parfait pour Halloween, à tel point qu’ils n’ont plus qu’une envie, que ça devienne officiel.

Pokémon Go est connu pour s’adapter aux différentes saisons, proposant aux dresseurs des tenues et des accessoires ainsi que des Pokémon à capturer dans le thème. Sans oublier bien sûr des décorations qui permettent de s’imprégner de ces ambiances festives. Alors que la récente Fashion Week a fait un tabac en jeu, les dresseurs aimeraient qu’à l’avenir ces décorations événementielles aillent plus loin.

Voltali est de loin l’une des évolitions les plus populaires de la franchise, il n’est donc pas surprenant qu’à chaque fois qu’une nouvelle variante (vraie ou fausse) fait parler d’elle, la communauté Pokémon est en ébullition. Cela semble être le cas avec une toute nouvelle variante dans l’esprit d’Halloween, baptisée “Pumpkin Spice”.

Si cette nouvelle découverte semble être simplement due à un bug, cela n’empêche pas les joueurs de plaider pour qu’elle soit officiellement ajoutée à Pokémon Go.

Les joueurs de Pokémon Go font campagne pour que le Voltali “Pumpkin Spice” devienne officiel.

La version déréglée du Pokémon de Type Électrik adopte un look bourru mis en valeur par un changement de couleur significatif, troquant le jaune et le noir habituels pour une palette plus automnale. Voltali a également hérité d’une tête beaucoup plus intimidante qu’auparavant.

Après être tombés nez à nez avec ce nouveau spécimen de Pokémon Go légèrement effrayant, de nombreux dresseurs ont commencé à dire à quel point ce serait cool d’avoir quelque chose comme ça ajouté officiellement au jeu.

“L’un des plus beaux Pokémon que j’ai jamais vu”, s’est lamenté un dresseur sur Reddit. “Malheureusement, c’est juste un bug comme vous l’avez dit”.

Un autre joueur est intervenu pour suggérer que la franchise a besoin de mises à jour visuelles afin que différents Pokémon puissent apparaître avec des visuels originaux.

Bien que ce ne soit probablement pas le genre de mise à jour qui est susceptible de faire ses débuts dans le jeu de réalité augmentée de Niantic, il y a eu plusieurs cas où d’autres Pokémon uniques de cet acabit ont fait leur apparition, rencontrant un franc succès auprès des joueurs, si bien qu’il ne fait aucun doute qu’un tel ajout ravirait la communauté.