Un joueur rate la capture de Primo-Groudon shiny sur Pokémon Go : Niantic s’explique

Alors que tout le monde pensait la capture d’un boss de Raid shiny garantie, un joueur a eu la mauvaise surprise de rater Primo-Groudon shiny sur Pokémon Go. Niantic a réagi, livrant une explication surprenante.

Les Raids sont l’une des activités les plus intéressantes de Pokémon Go. En solo ou avec des amis, de nombreux dresseurs aiment affronter et capturer les puissantes créatures légendaires pour compléter leur Pokédex.

Certains joueurs vont même plus loin, en enchaînant les Raids de haut niveau dans l’espoir d’obtenir un rarissime Pokémon shiny. Cette activité excitante est néanmoins onéreuse, puisqu’elle demande d’acheter de nombreux Passes de Raids dont le prix pourrait d’ailleurs augmenter prochainement.

L’article continue après la publicité

Fort heureusement, trouver et vaincre un Pokémon shiny en Raid signe l’aboutissement de cette quête stressante pour un dresseur. En effet, la capture d’un Pokémon de Raid shiny est garantie… du moins, c’est ce que tout le monde pensait.

Niantic

Un dresseur rate la capture de Primo-Groudon shiny

À l’occasion du Circuit Pokémon Go : Hoenn, Niantic a introduit les Primo Raids, permettant d’affronter et de capture Primo-Groudon et Primo-Kyogre.

Ces affrontements sont particulièrement coriaces, et demandent au moins 7 dresseurs de haut niveau afin d’espérer vaincre les Pokémon légendaires de la 3G.

Lorsque le dresseur nelajer21 a vaincu un Primo-Groudon shiny, il pensait donc que le plus dur était fait. En effet, il est reconnu que la capture d’un boss shiny est garantie, du moment que l’on parvient à lancer correctement ses Poké Balls.

L’article continue après la publicité

Et pourtant, notre dresseur a vécu un cauchemar, et n’a pu qu’assister à un échec frustrant alors que Primo-Groudon s’est échappée de chaque Ball lancée.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Dans un post Reddit depuis supprimé par la modération de r/pokemongo, nelajer21 explique avoir interpellé Niantic quant à son problème.

Le support lui a bel et bien répondu, et les informations données ont tout bonnement abasourdi la communauté :

“En ce qui concerne tes inquiétudes concernant les Pokémon légendaires shiny et les Boss de Raids, il n’y a jamais eu de capture garantie. Comme pour tous les autres Pokémon, ils sont difficiles à attraper et peuvent sortir de leur Poké Ball et même s’échapper.”

L’article continue après la publicité

Peut-on réellement rater un Boss de Raid shiny sur Pokémon Go ?

Malgré l’explication du support de Niantic, la communauté reste convaincue que la capture d’un Boss de Raid shiny est garantie du moment qu’on parvient à le toucher avec une Poké Ball.

En effet, l’expérience de milliers de dresseurs ainsi que le code du jeu semblent indiquer un taux de capture de 100%.

D’après certains internautes ayant commenté la publication de nelajer21, ce dernier pourrait avoir échoué pour une triste raison : la vitesse, ou une perte de signal GPS.

En effet, l’application Pokémon Go a mis en place plusieurs systèmes de sécurité pour s’assurer que ses joueurs ne jouent pas au volant et ne trafiquent pas leurs coordonnées GPS.