Sets LEGO Duplo Peppa Pig 2024 : date de sortie, prix et détails

LEGO a enfin dévoilé les ensembles LEGO Duplo Peppa Pig 2024. Venez donc découvrir tous leurs secrets, y compris la date de leur sortie et combien coûtera chaque set.

Célébrant le 20ᵉ anniversaire de Peppa Pig, LEGO, en collaboration avec Hasbro et Merlin Entertainments, a ainsi annoncé l’arrivée de nouveaux ensembles LEGO Duplo inspirés par le cochon préféré de tous.

Nous avons rassemblé tous les détails sur ces jolis ensembles. Voici donc tous les détails, y compris la date de leur sortie et combien coûtera chaque set.

Quand les ensembles LEGO Duplo Peppa Pig seront-ils disponibles ?

La gamme LEGO Duplo Peppa Pig comprendra donc quatre sets, chacun conçu pour donner l’envie de la construction et du jeu aux tout-petits âgés de 2 ans et plus. Un de ces kits sera ainsi lancé le 1ᵉʳ juin 2024, tandis que les trois autres n’ont actuellement pas de date officielle de sortie.

1. LEGO Duplo Le supermarché de Peppa Pig — 10434

Lego Ensemble LEGO Duplo Le supermarché de Peppa Pig

Composé du plus grand nombre de briques parmi tous ces nouveaux sets LEGO Duplo, le set Le supermarché de Peppa Pig (10434) promet de captiver les préscolaires, tant durant la construction que lors du jeu Ils pourront créer leurs propres scènes de Peppa Pig avec les figurines de Peppa Pig, George, Maman et Papa. Une voiture est également incluse.

Aussi, le set de 70 pièces est livré avec des éléments de supermarché, tels qu’un chariot de shopping et une caisse. Il comprend également des éléments alimentaires. Ce supermarché miniature mesure plus de 21 cm de haut, 57 cm de large et 22 cm de profondeur.

Le supermarché de Peppa Pig sera donc proposé au prix de 69,99€. Il sera officiellement disponible à partir du 1ᵉʳ juin 2024.

2. LEGO Duplo La fête d’anniversaire chez Peppa Pig — 10433

Lego Ensemble LEGO Duplo La fête d’anniversaire chez Peppa Pig exposé

Une maison d’anniversaire construite en briques qui fera un excellent cadeau, ce set Duplo apportera le sourire aux fans de Peppa Pig. Composé de 59 pièces, ce set regorge donc d’éléments soignés avec lesquels ils peuvent célébrer le 20ᵉ anniversaire de Peppa Pig.

Avec ce set, les enfants sont invités à se joindre à la célébration avec un trio de personnages. Ce dernier comprend Peppa Pig, Pedro Pony et Suzy Sheep. Des accessoires tels qu’un gâteau d’anniversaire, un cadeau et un doudou Teddy sont inclus, ainsi qu’une caméra pour capturer l’occasion festive.

La maison d’anniversaire dispose ainsi d’une cuisine, d’une chambre et des toilettes. Le modèle complet mesure plus de 26 cm de haut, 20 cm de large et 6 cm de profondeur.

La fête d’anniversaire chez Peppa Pig sera proposée au prix de 44,99€.

3. LEGO Duplo Le voyage en bateau de Peppa Pig — 10432

Lego Ensemble LEGO Duplo Le voyage en bateau de Peppa Pig

Les petits adoreront l’expérience de jeu avec leur personnage animé préféré dans une excursion en bateau stimulant l’imagination. Aussi, le bateau à construire peut flotter, permettant aux jeunes constructeurs de s’immerger véritablement en rejoignant Peppa Pig et Papy Pig dans un voyage à la plage (10432).

Enfin, la scène de plage construite en briques présente un parasol, un château de sable et une pelle, parmi plusieurs autres objets et accessoires soignés. Ce dernier comprend des palmes.

Le bateau mesure plus de 11 cm de haut, 12 cm de long et 18 cm de large. Le set comprend 23 pièces.

Le voyage en bateau de Peppa Pig sera proposée au prix de 29,99€.

4. LEGO Duplo Le jardin et la cabane dans l’arbre de Peppa Pig — 10431

Lego Ensemble LEGO Duplo Le jardin et la cabane dans l’arbre de Peppa Pig

Conçu pour nourrir l’amour des tout-petits pour la nature, avec ce set Duplo (10431), les enfants peuvent aider Peppa Pig et George à faire pousser un tournesol. Ce dernier est composé de trois briques, chacune présentant une partie imprimée d’un tournesol. Ainsi, il n’y a pas de petits éléments, comme ceux trouvés sur les fleurs LEGO conçues pour les adultes, qui sont dangereux pour les jeunes.

Le kit de 20 pièces comprend également une cabane, située au sommet d’un arbre fait de grosses briques. Ce dernier mesure plus de 19 cm de haut, 19 cm de large et 6 cm de profondeur. Plusieurs accessoires, tels qu’un arrosoir et une fourche de jardinage, sont inclus.

Le jardin et la cabane dans l’arbre de Peppa Pig sera proposé au prix de 19,99€.

Chacun de ces sets LEGO Duplo garantit aux jeunes constructeurs LEGO une expérience de construction et de jeu agréable qui stimulera leur imagination. Ces sets feront donc également d’excellents cadeaux pour les enfants. Alors, pendant que vous assemblez les briques de l’un de vos sets LEGO, les plus jeunes pourront profiter des leurs inspirés de leur personnage préféré.

