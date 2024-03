LEGO offre deux sets gratuits pendant sa vente de Pâques

LEGO continue de vous offrir des sets gratuits avec vos achats, le dernier arrivant juste à temps pour Pâques. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Avec Pâques qui approche, LEGO a baissé le prix de plusieurs sets épiques, jusqu’à 30 %. Cependant, pour rendre l’offre encore plus attrayante et enrichir les festivités de Pâques, LEGO vous offre jusqu’à deux kits gratuits avec vos achats jusqu’au 31 mars 2024.

Cependant, cette offre ne s’applique pas uniquement lorsque vous faites vos achats pendant la vente de Pâques de LEGO. Lorsque vous dépensez 40€ ou plus sur n’importe quel set, LEGO vous offrira le set LEGO Le lapin de Pâques et les œufs colorés. De plus, avec des achats de plus de 80€, vous obtiendrez non seulement le lapin précédent, mais aussi le set LEGO La maison de jardin au printemps. Voici ce que vous pouvez attendre de chacun de ces kits gratuits.

1. LEGO Le lapin de Pâques et les œufs colorés— 30668

Lego Ensemble LEGO Le lapin de Pâques et les œufs colorés offert pour la vente de Pâques 2024

Le premier cadeau gratuit se présente sous la forme du set LEGO Le lapin de Pâques et les œufs colorés (30668). Comme son nom l’indique, ce kit de 68 pièces comprend un Lapin de Pâques construit en briques et un trio d’œufs de Pâques à construire. Ce set a été conçu pour les constructeurs LEGO âgés de 6 ans et plus. Ce set est inclus lors de l’achat de sets à partir de 40€.

Aussi, il existe plusieurs sets LEGO à environ 40€. Cela inclut certains sets LEGO Harry Potter de 2024, des LEGO Speed Champions, ou encore de belles fleurs LEGO.

Donc, si vous prévoyiez de prendre un (ou plusieurs) de ces derniers sets, c’est le moment ou jamais. Ce n’est pas tous les jours qu’il y a un cadeau gratuit à la clé.

2. LEGO La maison de jardin au printemps — 40682

Lego Ensemble LEGO La maison de jardin au printemps offert pour la vente de Pâques 2024

Dépensez 80€ et plus dans la Boutique LEGO et LEGO inclura ce second set avec le kit mentionné ci-dessus. Comprenant 277 pièces colorées, le LEGO La maison de jardin au printemps présente une maisonnette en forme d’œuf et des figurines d’un lapin et d’un poussin. Il y a également plusieurs accessoires, tels qu’un œuf de Pâques et des éléments fleuris et un arrosoir.

Avec ces kits gratuits, vous pouvez égayer votre chasse aux œufs de Pâques en cachant non seulement des œufs en chocolat, mais aussi ces petits sets colorés. Vous pouvez surprendre les constructeurs LEGO de votre vie avec LEGO et leur apporter un sourire.