LEGO dévoile le premier set D&D de son histoire : Prix, date de sortie…

D&D et LEGO combinent leur créativité pour lancer le premier ensemble officiel, marquant l’événement avec une célébration d’envergure.

LEGO dévoile officiellement son premier set officiel D&D, le LEGO Ideas Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge. Cela arrive juste à temps pour le 50ᵉ anniversaire du vénérable RPG. Avec de nouveaux règlements et aventures de haut niveau, les célébrations du 50ᵉ anniversaire de D&D vont bientôt battre leur plein, et cette sortie LEGO en fait partie.

Le set LEGO Ideas Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge donne vie à la fantastique épopée d’un fan, puisque ce set gagnant d’un concours a été initialement conçu par un fan de D&D de 32 ans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lucas Bolt a créé l’entrée gagnante et a travaillé avec l’équipe de design LEGO pour rendre le produit fini aussi bon que possible.

Alors, venez découvrir tous les secrets de ce set LEGO D&D magique.

Quand sortira le set LEGO D&D ?

Lego Ensemble Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge exposé

Pour ceux qui cherchent à acheter cet incroyable set D&D, il sera disponible pour les Insiders Lego à partir du 1ᵉʳ avril dans les boutiques Lego et sur un site web dédié. Après cela, le set sera disponible pour tous à partir du 4 avril.

Combien coûte le set LEGO D&D ?

Le set sera vendu au prix de 359,99€. Acheter ce set entre le 1ᵉʳ et le 7 avril permettra aux acheteurs de recevoir gratuitement une boîte de répliques de dés Dungeons & Dragons LEGO.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tous les détails du set LEGO Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge (21348)

Lego Des amis autour du set LEGO Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge

Découvrez le tout premier set LEGO dédié à l’univers des Royaumes oubliés, une collaboration exceptionnelle avec Wizards of the Coast. Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge (21348) vous invite à créer votre propre aventure épique. Comprenant une campagne personnalisée téléchargeable, ce set pour adultes regorge d’objets magiques et de surprises, tout en mettant au défi les joueurs avec des pièges redoutables, des monstres terrifiants, et l’impitoyable dragon rouge, Hurlebraise. Une quête fascinante vous attend, pleine de découvertes et de dangers.

Il inclut des minifigurines captivantes : une mage elfe, un clerc nain, une guerrière gnome, une fripouille orque, et le drakéide Alax Jadécailles, sans oublier des créatures mythiques telles qu’un hibours et un tyrannœil. La collaboration avec Wizards of the Coast assure une campagne immersive et fidèle à l’esprit D&D, promettant des heures de jeu et d’exploration dans une aventure fantastique en briques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec 3 745 pièces, explorez la taverne, la tour, et le donjon, chacun regorgeant d’histoires à raconter et de secrets à dévoiler. Les dimensions impressionnantes de ce set, plus de 48 cm de haut, 37 cm de large et 30 cm de profondeur, en font également une pièce de décoration spectaculaire pour tout fan de LEGO et D&D.

Certains des plus grands noms de l’espace TTRPG – Anjali Bhimani, Luis Carazzo et Ginny Di – ont tous participé à une aventure sur mesure, avec le designer LEGO Jordan Scott et le cerveau du set Lucas Bolt en tant que membres de l’équipe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette aventure préenregistrée sera diffusée en première sur LEGO.com/DnD, ainsi que sur les chaînes Twitch et Youtube de Dungeons & Dragons le 6 avril à 18:00 CEST.