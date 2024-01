5 nouveautés LEGO pour égayer vos froides journées d’hiver

Nous avons sélectionné pour vous 5 nouveaux ensembles LEGO 2024 pour vous redonner le sourire pendant les longues journées froides d’hiver. Il y en a pour tous les âges et tous les budgets. Venez les découvrir.

Les journées d’hiver peuvent parfois sembler interminables, mais cette année, la magie de LEGO promet d’apporter un peu de chaleur et de créativité entre vos murs. LEGO vient de dévoiler une série d’ensembles époustouflants, chacun ayant un charme unique et la capacité de captiver les petits constructeurs, comme les plus grands.

Qu’il s’agisse de construire de jolies décorations ornementales, de recréer des paysages, ou des instruments de musique, ces nouveaux sets LEGO offrent une évasion parfaite pour les jours gris.

Alors, préparez-vous à découvrir ces merveilles en briques qui promettent de transformer les longues journées d’hiver en moments de joie et d’innovation.

Voici donc les 7 nouveaux ensembles LEGO 2024 que nous avons sélectionné pour vous.

1. LEGO Icons Bouquet de Roses — 10328

Lego L’ensemble LEGO Icons Bouquet de roses 10328 de janvier 2024

Le set LEGO Icons Bouquet de Roses (10328) est idéal pour les adultes de 18 ans et plus cherchant à ajouter une touche décorative à leur intérieur. Ce kit permet de construire un bouquet composé de douze roses rouges à divers stades de floraison et quatre brins de gypsophile à fleurs blanches. Agrémentées de tiges vertes, ces fleurs de plus de 31 centimètres de long seront parfaites pour orner un vase.

Facile et plaisant à assembler, ce bouquet est un choix élégant pour égayer n’importe quel espace. Il peut également être combiné avec d’autres ensembles de la Collection Botanique LEGO pour une décoration personnalisée. Le set, conçu pour une construction solo ou en groupe, comprend 6 sachets de briques et des instructions détaillées pour chaque phase de la floraison, disponibles aussi dans l’appli LEGO Builder.

Ce bouquet LEGO, ne nécessitant aucun entretien, est un excellent cadeau pour les occasions spéciales, apprécié par les passionnés de LEGO, de décoration et de botanique. Il invite à un moment de détente créative, et ses roses rouge vif réveilleront la flamme qui sommeille en vous.

L’ensemble LEGO Icons Bouquet de Roses est disponible au prix de 59,99€.

2. LEGO Creator Carte postale du Japon — 40713

Lego Ensemble LEGO Creator Carte Postale du Japon

Faites le bonheur d’un globe-trotteur de 9 ans et plus avec cet ensemble LEGO Creator Carte postale du Japon à collectionner. C’est un superbe cadeau à offrir, ou à s’offrir, quand on aime le Japon, les voyages et les LEGO.

Cet hommage aux sites emblématiques du pays présente le Mont Fuji, majestueusement entouré d’un cerisier en fleurs, d’un pont rouge et d’un château inspiré de celui d’Himeji. Le modèle tridimensionnel est complété par une feuille d’autocollants, offrant aux constructeurs la possibilité de personnaliser leur carte postale avec une étiquette « Japan » (Japon en anglais) ou en japonais.

Le set de 262 pièces de la Carte Postale du Japon LEGO inclut aussi des éléments évocateurs tels que des bambous, des lanternes et une fleur de lotus, enrichissant ainsi cette représentation miniature du Japon.

Enfin ce modèle à construire s’ajoute à une collection de cartes postales LEGO représentant divers lieux emblématiques, tels que New York (40519) ou l’Australie (40651). Mesurant plus de 10 cm de hauteur, cette carte postale LEGO est un objet décoratif unique aux couleurs vives, invitant au voyage et à la découverte. Rien de tel pour s’évader par une journée morose.

L’ensemble LEGO Creator Carte Postale du Japon est disponible au prix de 14,99€.

3. LEGO Creator 3-en-1 Ukulélé Tropical — 31156

Lego Les 3 options du LEGO Creator Ukulélé Tropical

Le set 3-en-1 LEGO Creator Ukulélé tropical (31156) est un magnifique cadeau pour les (grands) enfants dès 8 ans. Il offre une expérience de construction ludique avec un ukulélé détachable, accompagné d’un présentoir illustrant une scène de plage. Ce joli ukulélé aux couleurs pastel est orné de 4 cordes en plastique. Il inclut également un décor avec des éléments tels que des fleurs tropicales et de l’herbe. Ce jouet interactif peut aider à stimuler la créativité et l’imagination des plus jeunes.

Cet ensemble LEGO Creator permet donc de vivre trois aventures de construction différentes avec le même ensemble de briques. Après avoir construit le ukulélé, ce dernier peut être transformé. D’abord, en un dauphin joyeux sur plage tropicale, équipée d’un palmier, de fleurs et d’un coquillage. La troisième option est de créer une planche de surf amovible, posée sur une plage décorée de fleurs et accompagnée d’une radio. Ces transformations offrent des heures de jeu et stimulent l’imagination. Parfait pour une séance de construction bien au chaud sous sa couverture.

Enfin, ce set LEGO Ukulélé Tropical contient 387 pièces. L’instrument mesure plus de 24 cm de haut, 14 cm de large et 6 cm de profondeur. De plus, cet ensemble peut être combiné avec d’autres de la gamme LEGO Creator pour enrichir encore plus l’expérience de construction.

L’ensemble LEGO Creator Ukulélé Tropical est disponible au prix de 29,99€.

4. LEGO Ideas Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 — 21345

Lego Ensemble LEGO Ideas Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70

Cet ensemble est une reproduction du célèbre Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 (21345). Destiné aux adultes de 18 ans et plus, c’est une pièce de collection idéale pour les amateurs de photographie. Aussi, si la nostalgie des beaux jours vous gagne, oubliez-la et remontez le temps avec ce superbe Polaroid.

Il comprend des détails authentiques comme le viseur, les bandes de couleur, le cadran de compensation et des autocollants réalistes. Le set inclut aussi un paquet de film Polaroid Time-Zero avec trois « photos » illustrées, dont une d’Edwin H. Land, l’inventeur du Polaroid.

Le processus de construction est guidé par des instructions détaillées, disponibles dans la boîte et via l’application LEGO Builder. Cette réplique LEGO, fonctionnant comme un véritable appareil photo Polaroid rétro, permet de choisir une photo, de l’insérer dans l’appareil. Pressez alors sur l’obturateur rouge pour voir la photo émerger.

Ce set LEGO Ideas, conçu avec soin, fait partie d’une gamme de modèles exceptionnels élus par les fans de LEGO. Avec ses 516 pièces permettant de construire un appareil photo, la pièce finale mesure plus de 9 cm de haut, 9 cm de large et 15 cm de profondeur. Le set comprend également un livret illustré avec des interviews du fan-concepteur et des designers LEGO, enrichissant l’expérience de construction.

Cet ensemble LEGO Ideas Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 est disponible au prix de 79,99€.

5. LEGO Saisonnier Dragon de Bon Augure — 80112

Lego Ensemble LEGO Saisonnier Dragon de Bon Augure

Célébrez l’année du Dragon avec l’ensemble LEGO Dragon de Bon Augure (80112), une magnifique créature en briques LEGO, parfaite pour les enfants dès 10 ans. Ce symbole emblématique de la culture chinoise présente une tête inclinable ainsi qu’une bouche qui s’ouvre. De plus, des éléments imprimés sont présents pour donner des détails aux yeux et aux écailles. Il arbore un élément en cristal bleu et repose sur un rocher au milieu des vagues. Il est aussi complété par une plaque nominative.

Le set est idéal pour une activité familiale pendant la Fête du Printemps chinoise, avec des instructions faciles à suivre, une belle illustration et une description de la signification du dragon. L’expérience de construction est enrichie par l’appli LEGO Builder, offrant des instructions interactives et des fonctionnalités de zoom et de rotation pour une immersion créative. Donc, quoi de mieux pour faire venir le printemps que de construire ce set en hiver ?!

Enfin, cet élégant set coloré de 1 171 pièces est un magnifique modèle à exposer, enrichissant la collection de tout amateur LEGO et offrant une expérience de construction éducative et immersive. Une fois construit, le Dragon de bon augure mesure plus de 26 cm de haut, 35 cm de long et 14 cm de large.

Cet ensemble LEGO Saisonnier Dragon de Bon Augure est disponible au prix de 79,99€.

Voilà, ces 5 ensembles LEGO que nous avons sélectionnés pour vous offrent une évasion parfaite pour les journées d’hiver moroses. Que vous soyez un amateur de constructions architecturales complexes ou que vous préfériez les créations ludiques et colorées, il y a un ensemble LEGO pour égayer chaque journée grise. Chaque kit propose une expérience unique, stimulant la créativité et l’imagination, tout en offrant un moment de détente bien mérité. Alors, préparez-vous à plonger dans un monde de briques et de couleurs, et laissez les ensembles LEGO transformer les jours d’hiver gris en moments de joie, seul ou à plusieurs.

